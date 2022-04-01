Россияне на Донбассе заминировали трассу по маршруту эвакуационного автобуса (фото)

На маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске Луганской области россияне из беспилотника заминировали трассу.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
По его словам, трагедии удалось избежать. Эвакуация проводилась из шести городов и сел.
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"Почти в каждом из них "режим тишины" со стороны врага отсутствует. Россияне утром открыли огонь по Горному, чуть позже – по старым районам Северодонецка, Новодружеска и Привилья. Не обошлось без трудностей и в Лисичанске. На пути эвакуационного автобуса оказались мины. Сбросили их с помощью беспилотника", – рассказал Гайдай.
Спас людей водитель автобуса, который своевременно увидел опасные предметы и изменил маршрут.
Заменен эвакуационный маршрут. Фото: Луганская ОВА
Эвакуация 1 апреля
В Луганской области власти согласовали пять гуманитарных коридоров на 1 апреля. Однако эвакуация из шести населенных пунктов проблематична – оккупанты игнорируют "режим тишины" и обстреливают мирных жителей.
В отдаленные населенные пункты с каждым днем все труднее доставлять гуманитарный груз – украинцам советуют как можно быстрее покинуть опасные районы.
Маршруты для эвакуации:
- Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Рубежное;
- Бахмут – Лисичанск – Горное – Нижнее;
- Бахмут – Лисичанск – Северодонецк;
- Бахмут – Попасная;
- Бахмут – Лисичанск.