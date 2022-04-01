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Россияне на Донбассе заминировали трассу по маршруту эвакуационного автобуса (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 апреля, 14:40
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Мины разбрасывали из беспилотника по дороге прямо посреди города
В Лисичанске заминировали эвакуационный маршрут.
В Лисичанске заминировали эвакуационный маршрут. / Фото: Коллаж: Сегодня

На маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске Луганской области россияне из беспилотника заминировали трассу.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

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По его словам, трагедии удалось избежать. Эвакуация проводилась из шести городов и сел.

"Почти в каждом из них "режим тишины" со стороны врага отсутствует. Россияне утром открыли огонь по Горному, чуть позже – по старым районам Северодонецка, Новодружеска и Привилья. Не обошлось без трудностей и в Лисичанске. На пути эвакуационного автобуса оказались мины. Сбросили их с помощью беспилотника", – рассказал Гайдай.

Спас людей водитель автобуса, который своевременно увидел опасные предметы и изменил маршрут.

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Заменен эвакуационный маршрут. Фото: Луганская ОВА

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Эвакуация 1 апреля

В Луганской области власти согласовали пять гуманитарных коридоров на 1 апреля. Однако эвакуация из шести населенных пунктов проблематична – оккупанты игнорируют "режим тишины" и обстреливают мирных жителей.

В отдаленные населенные пункты с каждым днем все труднее доставлять гуманитарный груз – украинцам советуют как можно быстрее покинуть опасные районы.

Маршруты для эвакуации:

  1. Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Рубежное;
  2. Бахмут – Лисичанск – Горное – Нижнее;
  3. Бахмут – Лисичанск – Северодонецк;
  4. Бахмут – Попасная;
  5. Бахмут – Лисичанск.

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