Росіяни насильно проводять мобілізацію в ОРДЛО – Денісова

Новобранців без підготовки та екіпірування відправляють під Харків

Мобілізація відбувається насильницькими способами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують незаконну мобілізацію жителів ОРДЛО та відправляють їх у бій, використовуючи як живий щит.

Про це повідомила в Telegram уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Що відбувається

"Мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбувається насильницькими методами: чоловіків затримують на вулицях, в магазинах та силоміць везуть до військкоматів, а незгодних виконувати накази залякують розстрілами на місці", – написала уповноважена ВРУ.

За її словами, далі призовників-новобранців без підготовки та екіпірування відправляють під Харків.

"Жодних документів так зване "командування" з ними не підписувало. Чоловіків відправляють попереду регулярних військ на штурм українських позицій", – заявила Денісова.

Також вона зазначила, що згідно зі статтею 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни окупаційній державі забороняється змушувати осіб, які перебувають під захистом (тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є), служити в її збройних чи допоміжних силах.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", – сказала уповноважена.

Нагадаємо, Людмила Денісова повідомила, що на трасі Київ-Харків-Должанський біля с. Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми.

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