Россияне насильственно проводят мобилизацию в ОРДЛО – Денисова

Новобранцев без подготовки и экипировки отправляют под Харьков

Мобилизация происходит насильственными методами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают незаконную мобилизацию жителей ОРДЛО и отправляют их в бой, используя в качестве живого щита.

Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Что происходит

"Мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей происходит насильственными методами: мужчин задерживают на улицах, в магазинах и насильно везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте", – написала уполномоченная ВРУ.

По ее словам, дальше призывников-новобранцев без подготовки и экипировки отправляют под Харьков.

"Никаких документов так называемое "командование" с ними не подписывало. Мужчин отправляют впереди регулярных войск на штурм украинских позиций", – заявила Денисова.

Также она отметила, что согласно статье 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны оккупационному государству запрещается заставлять находящихся под защитой лиц (т.е. тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются), служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", – сказала уполномоченная.

Напомним, Людмила Денисова сообщила, что на трассе Киев-Харьков-Должанский возле с. Малая Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли свыше 20 гражданских машин с людьми.

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