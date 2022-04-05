Росіяни намагалися спалити тіла шести вбитих мирних мешканців Бучі – Офіс Генпрокурора

Встановлено, що окупанти катували загиблих

Бучанська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бучі російські окупанти намагалися спалити тіла шести вбитих мирних мешканців. Вже розпочато розслідування.

Про це повідомляє в Facebook Офіс Генпрокурора.

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Вбивство українців

"Бучанська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Під час окупації міста Буча військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили цивільних громадян та з метою приховування злочину підпалили їхні тіла", – вказали в Офісі Генпрокурора.

Водночас під час слідчих дій було встановлено, що на тілах загиблих є сліди насильницької смерті та катувань.

У Офісі Генпрокурора вказали, що на місці працюють прокурори Бучанської окружної та Київської обласної прокуратури, а також поліцейські. Крім цього, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину, а досудове розслідування триває.

Росіяни вбили українців та підпалили їх тіла. Фото – Офіс Генпрокурора.

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Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський назвав звірські вбивства в Бучі індустріальною акцією РФ. За його словами, вона відбувалася організовано за наказом.

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