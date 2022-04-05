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Россияне пытались сжечь тела шести убитых мирных жителей Бучи – Офис Генпрокурора

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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5 апреля, 21:26
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Установлено, что оккупанты пытали погибших
Бучанская окружная прокуратура приступила к уголовному производству.
Бучанская окружная прокуратура приступила к уголовному производству. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Буче российские оккупанты пытались сжечь тела шести убитых мирных жителей. Уже начато расследование.

Об этом сообщает в Facebook Офис Генпрокурора.

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Убийство украинцев

"Бучанская окружная прокуратура приступила к уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Во время оккупации города Буча военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, в нарушение норм международного гуманитарного права, убили гражданских граждан и с целью сокрытия преступления подожгли их тела", – указали в Офисе Генпрокурора.

В ходе следственных действий было установлено, что на телах погибших есть следы насильственной смерти и пыток.

В Офисе генпрокурора указали, что на месте работают прокуроры Бучанской окружной и Киевской областной прокуратуры, а также полицейские. Кроме этого, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления, а досудебное расследование продолжается.

Россияне убили украинцев и подожгли их тела. Фото – офис Генпрокурора.
Россияне убили украинцев и подожгли их тела. Фото – офис Генпрокурора.

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Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский назвал зверские убийства в Буче индустриальной акцией РФ. По его словам, она проходила организованно по приказу.

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