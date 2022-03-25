Російська еліта намагається дистанціюватися від Путіна через війну в Україні

Розуміючи всі юридичні наслідки вторгнення Росії в Україну, еліта РФ намагається убезпечити себе та віддаляється від російського лідера

У РФ не всі підтримують дії Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська панівна еліта, зокрема й експрем'єр РФ Дмитро Медведєв, намагаються дистанціюватися від рішення розпочати проти України повномасштабну війну. Про це в Twitter написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дмитро Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, приймав одноосібно президент Росії. Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", – написав він.

Раніше повідомлялося про те, що президента Російської Федерації Володимира Путіна, найімовірніше, скине команда експрезидента РФ Дмитра Медведєва. Команда Медведєва має свої образи за те, як їх "викинули" з влади 2012 року.

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