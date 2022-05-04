Російська ракета потрапила в об'єкт під Кропивницьким

Ракетна атака російських військових українськими містами зачепила Кропивницький, ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомляє голова Кіровоградської обладміністрації Андрій Райкович на своїй сторінці у Facebook.
"Стурбований вечір над Кіровоградщиною. Є приліт в інфраструктурний об'єкт поза межами обласного центру. Усі служби працюють", – написав він.
Раніше стало відомо, що ракета росіян влучила в інфраструктурний об'єкт в центрі Дніпра.
«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»