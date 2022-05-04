Российская ракета попала в объект под Кропивницким

Ракетная атака российских военных по украинским городам задела Кропивницкий, ракета попала в инфраструктурный объект. Об этом сообщает глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович на своей странице в Facebook.
"Беспокойный вечер над Кировоградщиной. Есть прилет в инфраструктурный объект вне областного центра. Все службы работают", — написал он.
Ранее стало известно, что ракета россиян попала в инфраструктурный объект в центре Днепра.
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