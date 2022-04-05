Російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз за день

Загарбники били з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовували авіацію

Ворожому обстрілу зазнали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте та Новодружеськ. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 квітня.

"Минулої доби, 4 квітня, поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію", – написав губернатор.

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За його словами, під ворожий обстріл потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте та Новодружеськ.

"Внаслідок обстрілів також пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення", – додав Гайдай.

Як зазначив голова Луганської ОВА, рятувальники та поліцейські області працюють у посиленому режимі, документуючи факти ворожих воєнних злочинів, виявляють мародерів та патрулюють вулиці.

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"Крім того, вони допомагають доставляти гуманітарні вантажі найбільш уразливим верствам населення та у віддалення бомбосховища, також вивозять звідти людей для евакуації. До речі, вчора під час евакуації з Сєвєродонецька та Лисичанська під обстріл у Новодружеську потрапила евакуаційна колона – було пошкоджено один автобус, люди поранення не отримали", – розповів Гайдай.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного.

Також ми інформували, що Сергій Гайдай закликав місцевих жителів по можливості покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.