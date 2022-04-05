Російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз за день

Минулої доби російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 квітня.
"Минулої доби, 4 квітня, поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію", – написав губернатор.
За його словами, під ворожий обстріл потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте та Новодружеськ.
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"Внаслідок обстрілів також пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення", – додав Гайдай.
Як зазначив голова Луганської ОВА, рятувальники та поліцейські області працюють у посиленому режимі, документуючи факти ворожих воєнних злочинів, виявляють мародерів та патрулюють вулиці.
"Крім того, вони допомагають доставляти гуманітарні вантажі найбільш уразливим верствам населення та у віддалення бомбосховища, також вивозять звідти людей для евакуації. До речі, вчора під час евакуації з Сєвєродонецька та Лисичанська під обстріл у Новодружеську потрапила евакуаційна колона – було пошкоджено один автобус, люди поранення не отримали", – розповів Гайдай.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного.
Також ми інформували, що Сергій Гайдай закликав місцевих жителів по можливості покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.