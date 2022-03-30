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Російські військові перегрупуються для атаки на Харківському та Донецькому напрямку — Данилов

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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30 березня, 23:40
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Розвідка також повідомляє про пошук Росією іноземних найманців для війни в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові планують посилити бойові дії на території Харківської області та Донбасу. Про це розповів секретар РНБО Данилов у спільному телемарафоні українських каналів.

"Частина тих людей, які були на Чернігівському та Київському напрямках, на сьогодні передислокується. Частина з'являється на Харківському та Донецькому напрямку. Там зараз противник посилює свої угруповання для того, щоб спробувати посилити тиск на наших хлопців, які захищають нашу країну саме на території Харківській, Донецькій, Луганській областях", – сказав він.

Також Данилов зазначив, що окупанти збирають у всьому світі найманців, згодних воювати проти України.

"Наша розвідка чітко відстежує, звідки йдуть ці угруповання. Є великий обсяг інформації, хто саме входить до цих угруповань. Ми неодноразово говорили, що всі, хто прийде на нашу землю, вбивати наших громадян будуть обов'язково покарані", – підкреслив він.

Війна в Україні 30 березня

  • Противник здійснює часткове відведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. Про це йдеться у вечірній зведенні Генштабу ЗСУ.
  • У Харківській та Сумській області зафіксовано випадки використання нових російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком.
  • Розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних сил у Харківській області було вражено одразу три літаки російських окупантів. Попередньо це були винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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