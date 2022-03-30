Російські військові перегрупуються для атаки на Харківському та Донецькому напрямку — Данилов

Розвідка також повідомляє про пошук Росією іноземних найманців для війни в Україні

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Російські військові планують посилити бойові дії на території Харківської області та Донбасу. Про це розповів секретар РНБО Данилов у спільному телемарафоні українських каналів.

"Частина тих людей, які були на Чернігівському та Київському напрямках, на сьогодні передислокується. Частина з'являється на Харківському та Донецькому напрямку. Там зараз противник посилює свої угруповання для того, щоб спробувати посилити тиск на наших хлопців, які захищають нашу країну саме на території Харківській, Донецькій, Луганській областях", – сказав він.

Також Данилов зазначив, що окупанти збирають у всьому світі найманців, згодних воювати проти України.

"Наша розвідка чітко відстежує, звідки йдуть ці угруповання. Є великий обсяг інформації, хто саме входить до цих угруповань. Ми неодноразово говорили, що всі, хто прийде на нашу землю, вбивати наших громадян будуть обов'язково покарані", – підкреслив він.

Війна в Україні 30 березня