Літак, вертоліт та крилаті ракети: ЗСУ знищили ще сім повітряних цілей Росії

Крім того, внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога

ЗСУ збили сім повітряних цілей ворога. / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей.

Про це повідомило Командування повітряних Сил ЗСУ в Telegram.

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Так, за добу українським захисникам вдалося знищити такі цілі:

1 літак (Су-25);

1 вертоліт (Ка-52);

2 крилаті ракети;

3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Крім того, військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання у повітряному просторі України.

"Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога", – повідомляють українські захисники.

ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"

Десантно-штурмові війська Збройних сил України 26 квітня знищили на Харківщині російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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У Генштабі заявили, що за військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною:

"Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 – близько 16 мільйонів доларів США".

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