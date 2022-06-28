Санкції проти РФ та підтримка України: Єрмак розповів про результати саміту G7

Війна в нашій країні була центральним питанням у порядку денному засідання "Великої сімки"

Єрмак підбив підсумки саміту G7/Фото: Michael Kappeler/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Під час саміту "Великої сімки" країни висловили свою прихильність Україні. Держави погодились допомагати нашій країні, надаючи військову, гуманітарну та дипломатичну підтримку.

Про це під час брифінгу розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Війна в Україні була центральним питанням у порядку денному засідання G7. Безпрецедентна заява "Великої сімки" про підтримку України свідчить про дві речі: учасники саміту мають чітке бачення зв'язку між війною в Україні та кризовими явищами в інших регіонах планети, друге — демократичний світ докладає та надалі докладатиме максимум зусиль, щоб підтримати Україну та покарати Росію за агресію і мінімізувати глобальні наслідки цієї війни. Ключові тези маніфесту світового лідерства такі: G7 надаватиме фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки потрібно", — сказав Єрмак.

Очільник Офісу президента зазначив, що світові лідери вимагають від Росії негайно вивести війська з території України.

"Учасниці G7 вимагають, щоб Росія негайно та без умов припинила усі бойові дії і вивела війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішення щодо майбутніх мирних угод повинні залишатись за Україною. Країни G7 підтримуватимуть та посилюватимуть санкційний тиск на РФ. Також ці країни підтримують міжнародний план відбудови України та її реконструкції", — додав Єрмак.

Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку

Лідери країн G7 засудили ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці. Вони заявили, що всі винні, серед них і президент Росії Володимир Путін, повинні бути відповідальними за це.

Лідери "Великої сімки" зазначили, що разом з Україною оплакують невинних жертв жорстокого й огидного нападу.

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"Невибіркові напади на невинних мирних жителів є воєнним злочином. Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності", — йдеться в заяві G7.

"Велика сімка" підтвердила непохитну підтримку України.

"Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною", — підкреслили лідери.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський нагадав Столтенбергу про важливу річ перед самітом НАТО. Також ми писали, що Зеленський на саміті G7 заявив, коли чекає на кінець війни в Україні.