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Зеленський на саміті G7 заявив, коли чекає на кінець війни в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 червня, 13:49
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Також президент хоче, щоб санкційний тиск на Росію посилювався
Володимир Зеленський поговорив з лідерами «Групи семи». Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський поговорив з лідерами «Групи семи». Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції у засіданні саміту лідерів "Групи семи", що проходить у Берліні. Він подякував державам "Великої сімки" за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення РФ. Також глава держави дякував за послідовну санкційну політику стосовно країни-агресора.

Про це повідомили в Офісі президента.

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Зеленський зазначив, що санкційний тиск на Росію має посилюватись, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор.

"Україна відчуває підтримку держав "Великої сімки". Дякую за оборонну та фінансову допомогу нашій країні в боротьбі з російським вторгненням. Для нас важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій. Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", – сказав президент України.

Крім того, він заявив, що хоче, щоб війна РФ в Україні закінчилася до кінця року до настання зими.

Також Зеленський у зверненні попросив постачання систем протиповітряної оборони, додаткових санкцій щодо Росії та гарантій безпеки.

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Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7. Фото: Офіс президента
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У США розповіли про три ключові цілі самітів НАТО і G7

Президент США Джо Байден заявив про три головні цілі в ході майбутніх самітів G7 і НАТО в кінці червня. Вони пов'язані з війною в Україні. Про них розповів координатор з питань стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі.

Першою метою є посилення непохитної підтримки з боку США демократичної, суверенної України, а також притягнення Росії до відповідальності за розпочату війну.

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Друга мета — управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема в контексті підвищення цін на паливо і продовольство.

Третьою ключовою метою названо формування інформаційного бачення світу, в якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні та корумповані підходи.

Раніше ми розповідали, що на саміті НАТО оголосять Росію загрозою безпеці, миру та стабільності. Також уперше буде згаданий Китай. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Крім того, глава Офісу президента Андрій Єрмак у своїй колонці для західних ЗМІ звернувся до лідерів країн G7, які на саміті розглядають подальші дії щодо Росії. За його словами, Україна має бути відбудована за кошти, конфісковані в РФ.

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