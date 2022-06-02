СБУ передала до суду справу поплічниці Шарія – що відомо

Як розповіли у відомстві, жінка підтримувала агресію Росії

СБУ викрила поплічницю Анатолія Шарія. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України запобігла серії кібератак на органи влади, а також передала до суду справу поплічниці Шарія. Крім того, СБУ затримала російського інтернет-агента. Також викрито проросійського блогера.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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У Полтавській області:

Співробітники СБУ знешкодили хакерське угруповання, яке працювало в інтересах спецслужб РФ.

У Вінниці:

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Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо поплічниці шарія, яка підтримувала агресію РФ та виправдовувала злочини окупантів.

У Києві:

Затримано російського інтернет-агента, який закликав до захоплення влади в Україні.

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У Донецькій області:

Співробітники СБУ викрили проросійського блогера, який агітував громадян допомагати агресору.

У Рівненській області:

За матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої працівниці одного зі стратегічно важливих об’єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію.

У Черкаській області:

Кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох ворожих пропагандистів.

СБУ перекрила кисень "партії Шарія" під Рівним та затримала зрадника

Служба безпеки України заблокувала регіональний осередок "партії Шарія", затримала ворожого агента у Києві та колаборанта у Сумській області. Про це пише пресслужба відомства.

"На Волині та Донеччині СБУ викрила чотирьох неповнолітніх інформаторів", – йдеться у повідомленні.

У Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно крутилися біля одного з блокпостів. А в Новолуганську через Telegram-месенджер росіянин встановив контакт з неповнолітньою українкою. Він пообіцяв "гонорар" за інформацію про позиції Збройних сил України та фото місць обстрілів.

На Рівненщині СБУ заблокувала діяльність місцевого осередку "партії Шарія".

У Києві спецпризначенці СБУ затримали агента РФ, який коригував ворожі ракетні обстріли по столиці.

У Сумській області правоохоронці затримали голову Буринської територіальної громади. Його підозрюють у співпраці з окупантами.

В Одесі СБУ нейтралізувала кримінальне угрупування, яке загрожувало безпеці й спокою мешканців міста.

"Зараз з усіма фігурантами проводяться слідчі дії, вони відповідатимуть за скоєне перед законом!", - додали у повідомленні.В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія

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