СБУ перехопила нові методички ФСБ для чиновників: що їм потрібно говорити про Путіна

Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб

Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України перехопила нові методички ФСБ для російських чиновників. У них вчать "правильно" розхвалювати главу Кремля Володимира Путіна та війну в Україні.

Про це СБУ повідомила у Facebook.

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Вказується, що документ має примітку "до неухильного використання".

"Саме з цих тез мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним користувалися і на концерті в Лужниках у березні, і на Економічному форумі в Петербурзі у червні", – йдеться у повідомленні.

Один з головних наказів СБУ – хвалити Путіна. Адже це він нібито "особисто убезпечив Росію від знищення, а росіян – від стояння на колінах".

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"А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про надхмарну підтримку російського диктатора і перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій", – повідомила спецслужба.

Раніше ми повідомляли, що СБУ знайшла докази роботи на ГРУ РФ скандального депутата Деркача.

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Також нагадаємо, СБУ припинила діяльність вже 12 проросійських політичних партій.