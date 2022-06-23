СБУ припинила діяльність вже 12 проросійських політичних партій: список

Услід за "Партією Шарія" в історію вирушили ліві сили

У СБУ зробили все, щоб ОПЗЖ більше не влаштовувала акцію "Безсмертного полку" на трибуні ВР / Колаж "Сьогодні"

Українська влада серйозно зайнялася політичними силами, які поширювали в нашій країні проросійську ідеологію. Після повідомлення про судову заборону діяльності "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталії Вітренко стало відомо, що загалом в Україні заборонена діяльність 12 політичних сил.

Їхній перелік опублікувала СБУ.

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Хто пішов в історію

"Прогресивна соціалістична партія України" доповнила список офіційно заборонених політичних структур, у якому нині перебувають:

"Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ);

"Опозиційний блок"

"Партія Шарія"

"НАШІ"

"Соціалісти"

"Ліва опозиція"

"Справедливості та розвитку"

"Держава"

"Блок Володимира Сальдо"

"Соціалістична партія України"

"Союз лівих сил"

"Прогресивна соціалістична партія України".

"Представники цих політичних сил ретранслювали офіційну позицію РФ щодо нашої держави, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу нацбезпеці України. З ініціативи СБУ їхню діяльність було заборонено в Україні" , – йдеться у повідомленні СБУ.

У Службі безпеки України пообіцяли, що й надалі представлятимуть та відстоюватимуть інтереси держави у подібних судових справах.

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