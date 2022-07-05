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СБУ прийшла з візитом до ворожого навідника на Харківщині (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 липня, 14:34
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Зрадник збирав і передавав ворогу всю інформацію
СБУ викрила чоловіка, який співпрацював з Росією. Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ викрила чоловіка, який співпрацював з Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України викрила мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб Росії. 41-річний чоловік збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Деталі

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили:

  • 3 мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;
  • блокноти і зошити з записами розвідувальної інформації.

Що загрожує зловмиснику?

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Чоловік співпрацював з РФ. Фото: СБУ

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Раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Яворівському воєнному полігону у Львівській області.

Нагадаємо, у Київській області СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло на користь спецслужб Росії.

Крім того, СБУ знешкодила російську агентуру, яка розвідувала позиції Збройних сил України на півдні України. Під час спецоперації у Миколаївській області затримали трьох глибоко законспірованих ворожих агентів.

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