СБУ з'ясувала, звідки вівся обстріл залізничного вокзалу в Краматорську

У Краматорську російські військові 8 квітня обстріляли "Точкою-У" залізничний вокзал найімовірніше з Шахтарська чи Старобешевого. Про це розповіла в ефірі Вільного радіо спікер Головного управління СБУ Донеччини та Луганщини Галина Прищепа.
"За фактом обстрілу Краматорського залізничного вокзалу 8 квітня наші слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. На замовлення слідчих експерти провели свою експертизу і надали нам висновки про те, що ця керована ракета, яку в народі ми називаємо "Точка-У", летіла з окупованої території Донецької області", – розповіла речниця.
У СБУ також розповіли, що ракета летіла в секторі від 125 до 170 градусів, у цьому районі розташовуються два окуповані міста – Старобешеве та Шахтарськ. Наразі уточнюється з якого саме міста завдали ракетного удару по вокзалу.
"Ми точно знаємо, що їх було випущено або звідти, або звідти. Але найбільш точних даних наука нам уже не дає. З цим ще будуть розбиратися наші слідчі", – додала Галина Прищепа і зазначила, що спроби російських військових звинуватити в обстрілі вокзалу ЗСУ "зазнали фіаско".
Обстріл залізничного вокзалу в Краматорську
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Через обстріл загинула 61 людина, ще більше сотні українців зазнали поранень.
- Голова Донецької ОВ Павло Кириленко розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, оскільки проходила евакуація мешканців Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють у мирне населення.
- Голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ із Ради ООН із прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що удару по Краматорську було завдано навмисно.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом: "Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
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