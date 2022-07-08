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СБУ затримала ігромана-зрадника, який здавав позиції ЗСУ ФСБшнику (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 липня, 11:26
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Агента затримали під час спроби перебратися на непідконтрольну Україні територію
Українець співпрацював з ФСБ. Фото: колаж "Сьогодні"
Українець співпрацював з ФСБ. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України затримала уродженця Запорізької області, який був завербований співробітником ФСБ через закриту проросійську групу в одному з популярних месенджерів. Чоловік був ігроманом і відчував серйозні фінансові проблеми, тому легко погодився на пропозицію "підробити".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Російські спецслужби були особливо зацікавлені у розвідданих щодо позицій ЗСУ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також розташування там об’єктів критичної інфраструктури та військових частин.

Зрадник хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із "замовником": після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання і передавав куратору координати для повторного удару.

У іншому випадку зрадник передав ворогу дані про розміщення передових позицій українських захисників на Дніпропетровщині. За його інформацією ворог завдав масовані артилерійські удари.

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Представник ФСБ планував посилити вербування агента під час передачі грошей. Тому призначив зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області. За свої "послуги" зрадник розраховував отримати 20 тисяч гривень.

Внаслідок цього спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

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Зрадника затримано. Фото: СБУ

Затримано коригувальника вогню, який планував обстріл Миколаєва

СБУ затримала мешканця Миколаєва, який передавав анонімними каналами інформацію про наших військових ФСБ, а також був коригувальником вогню та планував передати чергову інформацію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Служба безпеки України.

"Житель Миколаєва, який, окрім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об'єктів у причорноморських районах. Отриману інформацію ворог планував використати для здійснення серії ракетних обстрілів міст та диверсій на півдні України", – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, дані, які надав мешканець Миколаєва окупантам, вони використовували при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися в період з 26 по 30 червня.

Встановлено, що співробітники ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності залучили мешканця Миколаєва, який підтримував повномасштабну агресію Росії та виправдовував воєнні злочини загарбників.

Для передачі інформації зловмисник використовував спеціально створений анонімний телеграм-канал.

Під час обшуків у чоловіка виявили

  • вибухівку;
  • вогнепальну зброю та боєприпаси;
  • російську символіку;
  • мобільні телефони на гарячому.

Наразі жителя Миколаєва затримано. Йому повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ, по можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Раніше ми розповідали, що під час спецоперації на Київщині Служба безпеки України нейтралізувала організоване злочинне угруповання, що діяло на користь спецслужб Росії.

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Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

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