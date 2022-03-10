Здаватися не збираємося: Кулеба розповів про підсумки зустрічі з Лавровим у Туреччині

Зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова з участю голови Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу в Анталії (Туреччина) не дала бажаних результатів. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба на прес-конференції із завершення переговорів у четвер, 10 березня.
За словами Кулеби, на переговорах обговорювалася тема організації гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів України з місць ведення бойових дій, а також порушувалося питання про припинення вогню.
"По гуманітарних коридорах продовжуватимуться консультації. Ми також порушили питання про запровадження "режиму тиші" та припинення вогню хоча б на 24 години. Я почув сьогодні, що припинення вогню пов'язане з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, самовіддано захищатимемо нашу землю", – наголосив Кулеба.
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Міністр також розповів, що Сергій Лавров порушив тему ядерної безпеки та запропонував організувати тристоронню зустріч із експертами МАГАТЕ.
"Ми підкреслили, що до введення в Україну російських військ, з ядерної сфері у нас було все гаразд. А всі розмови про те, що Україна виробляє бактеріологічну зброю або має в своєму розпорядженні ядерну зброю – брехня", – сказав Кулеба.
Переговорний фронт
- Між делегаціями України та Росії, яка напала на нашу країну. пройшли вже три раунди переговорів .
- Вони не зупинили обстріл українських міст і не призвели до створення реальних гуманітарних коридорів, за якими могли б евакуюватися мирні жителі найбільш постраждалих населених пунктів.
- Сумніви щодо якихось зрушень під час зустрічі глав МЗС є навіть на тлі останньої заяви Лаврова, що "мета спеціальної військової операції Росії – зупинити будь-яку війну, яка може початися на території України або розпочатися звідти".
- При цьому наш президент та головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський запевняє, що Україна готова вести переговори з Росією та шукати компроміси, але не збирається капітулювати.