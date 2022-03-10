Сдаваться не собираемся: Кулеба рассказал об итогах встречи с Лавровым в Турции

Переговоры были сложными

Дмитрий Кулеба провел переговоры с Сергеем Лавровым в Турции. Фото: коллаж "Сегодня"

Встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова с участием главы Министерства иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Анталии (Турция) не принесла желаемых результатов. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по завершению переговоров в четверг, 10 марта.

По словам Кулебы, на переговорах обсуждалась тема организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей Украины из мест ведения боевых действий, а также поднимался вопрос прекращения огня.

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"По гуманитарным коридорам будут продолжаться консультации. Мы также подняли вопрос о введении "режима тишины" и прекращении огня хотя бы на 24 часа. Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю", – подчеркнул Кулеба.

Министр также рассказал, что Сергей Лавров поднял тему ядерной безопасности и предложил организовать трехстороннюю встречу с экспертами МАГАТЕ.

"Мы подчеркнули, что до ввода в Украину российских войск, с ядерной сфере у нас было все в порядке. А все разговоры о том, что Украина производит бактериологическое оружие или располагает ядерным оружием – ложь", – сказал Кулеба.

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Переговорный фронт