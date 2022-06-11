Зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалась – нове звернення Зеленського

Глава держави звернувся до українців на 107-й день війни

Зеленський пообіцяв гранти для малого та середнього бізнесу. Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на війну, в Україні готують програми підтримки малого та середнього бізнесу. Це необхідно для того, щоб економіка нашої держави почала відроджуватись.

Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський.

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Деталі

"Сьогодні уряд представив конкретні деталі нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця та підтримку для бізнесу в цей складний для всіх час. Насамперед, це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого та середнього підприємництва. Незважаючи на все тиск Росії, незважаючи на всі російські удари, зробимо все, щоби економічна активність в Україні відроджувалася", – зазначив президент.

Крім того, Володимир Зеленський підтвердив, що незабаром може бути ухвалено законопроект, що дозволяє розмитнити авто через "Дію".

Президент пообіцяв, що процес розмитнення буде прозорим та зручним.

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Нагадаємо, в Україні під час дії воєнного стану підприємці можуть отримати різні види підтримки. Є, зокрема, гранти, що видаються під певні умови та для певних категорій бізнесу.