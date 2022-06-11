Сделаем все, чтобы экономическая активность в Украине возрождалась – новое обращение Зеленского

Глава государства обратился к украинцам на 107 день войны

Зеленский пообещал гранты для малого и среднего бизнеса. Коллаж "Сегодня"

Несмотря на войну, в Украине готовят программы поддержки малого и среднего бизнеса. Это необходимо для того, чтобы экономика нашего государства начала возрождаться.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня правительство представило конкретные детали новых государственных программ, которые должны обеспечить новые рабочие места и поддержку для бизнеса в это сложное для всех время. Прежде всего, это касается безвозвратных грантов для микробизнеса и другой специальной финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства. Несмотря на все давление России, несмотря на все российские удары, сделаем все, чтобы экономическая активность в Украине возрождалась", – отметил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре может быть принят законопроект, позволяющий растаможить авто через "Дию".

Президент пообещал, что процесс растаможки будет прозрачным и удобным.

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Напомним, в Украине во время действия военного положения предприниматели могут получить разного вида поддержку. Есть, в частности, гранты, которые выдаются под определенные условия и для определенных категорий бизнеса.