Сьогодні відкриють гумкоридор із Маріуполя – Верещук

За маршрутом до Маріуполя відправлять 45 автобусів для евакуації мешканців міста

На 31 березня заплановано два гумкоридори / Фото: Колаж: Сьогодні

На 31 березня узгоджено 2 гуманітарні коридори – з Маріуполя та Енергодару, а також росіяни вирішили відкрити доступ для гуманітарної колони до Маріуполя з транзитом через Бердянськ.

Про це у своєму ранковому зверненні повідомила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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"Вночі ми отримали повідомлення від МКЧХ, що РФ підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони до Маріуполя з транзитом через Бердянськ. За маршрутом до Маріуполя відправляємо 45 автобусів", – розповіла Верещук.

За її словами, 28 автобусів мають отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка.

Узгоджено два гуманітарні коридори

доставка гуманітарної допомоги та евакуації людей з міста Мелітополь,

а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

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