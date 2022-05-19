Сенат США затвердить $40 млрд для України, а "Укрзалізниця" запустить новий потяг — ці та інші події 19 травня

У Сенаті США затвердять надання Україні $40 млрд, а "Укрзалізниця" запустить електропотяг Skoda

Важливі події 19 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 19 травня, Сенат Сполучених Штатів Америки повинен схвалити законопроєкт щодо виділення Україні 40 мільярдів доларів для протистояння російській армії. Крім того, сьогодні охочих жителів Слов'янська евакуйовуватимуть до Дніпра.

Сенат США затвердить надання Україні $40 млрд

Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шуммер заявив, що, ймовірно, у четвер, 19 травня, буде схвалено законопроєкт щодо виділення Україні 40 мільярдів доларів для протистояння російській армії.

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Крім того, він назвав "огидними" дії Рендала Пола, який єдиний загальмував швидке ухвалення законопроєкту.

"Це огидно, що один із представників іншої сторони, молодший сенатор від Кентуккі, вирішив влаштувати шоу та перешкодити фінансуванню України, чудово знаючи, що насправді він не може зупинити його проходження. Для сенатора Пола затримка фінансування України з суто політичних мотивів означає тільки посилення позиції Путіна", — сказав Шуммер.

Додамо, що 12 травня сенатор зі штату Кентуккі Ренд Пол одноосібно заблокував приняття закону, внісши проєкт поправки з пропозицією створити посаду окремого інспектора, який перевіряє виділення коштів у рамках цього пакету. Тож розгляд документа відклали майже на тиждень.

"Укрзалізниця" запускає новий потяг

"Укрзалізниця" запускає електропотяг Skoda на маршруті Чернігів — Київ — Чернігів та подовжує маршрут іншого поїзда сполученням Чернігів — Київ до Вінниці якісними та сучасними вагонами МПЛТ.

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Так, з 19 травня щоденно, крім вівторків, курсуватимуть:

Регіональний потяг №708/707 Київ — Чернігів. Відправлення з Києва — о 9:26, прибуття до Чернігова — о 12:35.

Зворотно, з Чернігова, виїжджатиме потяг №710/709 Чернігів — Київ, відправлення — о 13:00, прибуття в Київ — о 16:17.

Крім того, залізниця дає сполучення Вінниці з Черніговом: з 19 травня щоденно курсуватиме потяг №702/701 Вінниця — Чернігів. Він відправлятиметься з Вінниці о 13:27 і прибуватиме до Чернігова о 20:21. Автоматично додається зручне сполучення №701 Київ — Вінниця (відправлення зі ст. Дарниця о 8:52, прибуття до Вінниці о 12:43) та №704/703 Чернігів — Київ (відправлення з Чернігова о 7:23, прибуття до Києва о 10:41).

Охочих виїхати зі Слов’янська евакуюють до Дніпра

У Донецькій області людей, які хочуть виїхати зі Слов'янська, евакуюють автобусом до Дніпра.

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"До уваги охочих виїхати зі Слов'янська! Завтра (сьогодні, — ред.), 19 травня, від стоянки ЦНАП вирушить евакуаційний автобус на Дніпро. Посадка – за попереднім записом. Записатись можна за телефонами гарячої лінії Слов'янської МВА. Приймайте рішення та збирайтеся!", — йдеться у повідомленні Слов'янської військово-цивільної адміністрації.

В Ужгороді відбудеться благодійний велозаїзд у вишиванках

В Ужгороді пройде благодійний велозаїзд, присвячений Всесвітньому дню вишиванки. Для всіх охочих учасників передбачений дрескод – вишиванки.

Перед заїздом організатори продаватимуть значки, завдяки яким можна буде взяти участь у розіграші призів.

Учасників просять зібратися о 18:30 на площі перед Закарпатським академічним обласним музично-драматичним театром. Початок велосипедного заїзду – о 19:00.