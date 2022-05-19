Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Сенат США утвердит $40 млрд для Украины, а "Укрзализныця" запустит новый поезд — эти и другие события 19 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 мая, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сенате США утвердят предоставление Украине $40 млрд, а "Укрзализныця" запустит электропоезд Skoda
Важные события 19 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 19 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 19 мая, Сенат Соединенных Штатов Америки должен одобрить законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов для противостояния российской армии. Кроме того, сегодня желающих жителей Славянска будут эвакуировать в Днепр.

Сенат США утвердит предоставление Украине $40 млрд

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шуммер заявил, что, вероятно, в четверг, 19 мая, будет одобрен законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов для противостояния российской армии.

Реклама

Кроме того, он назвал "отвратительными" действия Рендала Пола, который единственный затормозил быстрое принятие законопроекта.

"Это отвратительно, что один из представителей другой стороны, младший сенатор от Кентукки, решил устроить шоу и воспрепятствовать финансированию Украины, прекрасно зная, что на самом деле он не может остановить его прохождение. Для сенатора Пола задержка финансирования Украины по чисто политическим мотивам означает только усиление позиции Путина", — сказал Шуммер.

Добавим, что 12 мая сенатор из штата Кентукки Рэнд Пол единолично заблокировал принятие закона, внеся проект поправки с предложением создать должность отдельного инспектора, проверяющего выделение средств в рамках этого пакета. Поэтому рассмотрение документа было отложено почти на неделю.

"Укрзализныця" запускает новый поезд

"Укрзализныця" запускает электропоезд Skoda на маршруте Чернигов — Киев — Чернигов и удлиняет маршрут другого поезда сообщением Чернигов — Киев в Винницу качественными и современными вагонами МПЛТ.

Реклама

Так, с 19 мая ежедневно кроме вторников будут курсировать:

  • Региональный поезд №708/707 Киев – Чернигов. Отправление из Киева – в 9:26, прибытие в Чернигов – в 12:35.
  • Обратно из Чернигова будет выезжать поезд №710/709 Чернигов — Киев, отправление — в 13:00, прибытие в Киев — в 16:17.

Кроме того, "Укрзализныця" дает сообщение Винницы с Черниговом: с 19 мая ежедневно будет курсировать поезд №702/701 Винница — Чернигов. Он будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21. Автоматически добавляется удобное сообщение №701 Киев — Винница (отправление из ст. Дарница в 8:52, прибытие в Винницу в 12:43) и №704/703 Чернигов — Киев (отправление из Чернигова в 7:23, прибытие в Киев в 10 :41).

Желающих уехать из Славянска эвакуируют в Днепр

В Донецкой области людей, которые хотят выехать из Славянска, эвакуируют автобусом в Днепр.

Реклама

"Вниманию желающих уехать из Славянска! Завтра (сегодня, — ред.), 19 мая, от стоянки ЦПАУ отправится эвакуационный автобус на Днепр. Посадка — по предварительной записи. Записаться можно по телефонам горячей линии славянской МВА. Принимайте решения и собирайтесь!", — говорится в сообщении Славянской военно-гражданской администрации.

В Ужгороде состоится благотворительный велозаезд в вышиванках

В Ужгороде пройдет благотворительный велозаезд, посвященный Всемирному дню вышиванки. Для всех желающих участников предусмотрен дресс-код – вышиванки.

Перед заездом организаторы будут продавать значки, благодаря которым можно принять участие в розыгрыше призов.

Участников просят собраться в 18:30 на площади перед Закарпатским академическим областным музыкально-драматическим театром. Начало велосипедного заезда – в 19:00.

    Реклама на segodnya.ua Реклама
    Рекомендации segodnya.ua

    Далее по теме

    Все новости
    Последние новости
    Показать еще
    Реклама на segodnya.ua Реклама
    ВСУ: главное
    Подробнее
    Хроника обстрелов
    Больше об этом
    Война в Украине из космоса
    Больше новостей
    Украинцы за границей
    Узнать!
    Дипломатический фронт
    Больше новостей
    Save Life
    Советы врача
    "Разом нас багато"
    Нас не подолати
    Помощь во время войны
    Больше новостей
    Наши деньги
    Больше новостей
    Life новости
    Больше новостей
    ПОТЕРИ РОССИИ
    Данные на 9:00 18 мая
    1
    Личный состав 28300
    Личный состав
    2
    Самолеты 202
    Самолеты
    3
    Вертолеты 167
    Вертолеты
    4
    Танки 1251
    Танки
    5
    ББМ 3043
    ББМ
    6
    Артиллерия 586
    Артиллерия
    7
    Средства ПВО 91
    Средства ПВО
    8
    РСЗО 199
    РСЗО
    9
    БПЛА 441
    БПЛА
    10
    Корабли/катера 13
    Корабли/катера
    11
    Транспорт 2137
    Транспорт
    Подробнее
    Показать еще
    Герої не вмирають!

    Пилот-виртуоз… Полковник Александр Григорьев – военный летчик 16 отдельной бригады армейской авиации “Броды”, участник АТО/ООС, входил в состав миротворческого контингента. Один из немногих вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в ДР Конго. Погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 во время выполнения боевого задания в Киевской области. Герой Украины. Посмертно.

    История героя
    Хроника агрессии
    Все новости на сегодня
    статистика
    Курс криптовалюты сегодня

    Валюта

    Цена, usd

    Bitcoin (BTC)

    29149.73

    Binance Coin (BNB)

    293.72

    Dogecoin (DOGE)

    0.08

    Litecoin (LTC)

    66.91

    Theta (THETA)

    1.21

    Погода
    Прогноз на сегодня
    Узнать
    ЗАПРАВКИ
    Топливо сегодня
    95+
    95
    ДТ
    ГАЗ
    -
    39,79
    42,93
    32,00
    -
    42,00
    44,00
    36,36
    -
    -
    44,38
    -
    -
    39,86
    42,31
    -
    -
    39,86
    42,31
    -
    -
    39,86
    42,31
    35,99
    -
    39,50
    42,29
    34,38
    Охота на оккупанта
    Куда писать, если увидели вражескую технику
    Помочь армии
    Наша экономика
    5 главных цифр
    1
    Потребительская инфляция Потребительская инфляция
    16,4%
    2
    Учетная ставка Учетная ставка
    10%
    3
    Официальный курс евро Официальный курс евро
    30,84 грн
    4
    Официальный курс доллара Официальный курс доллара
    29,25 грн
    5
    Международные резервы Международные резервы
    $26,9 млрд
    Прогноз
    Читать в мае
    ТОП-5 книг о политиках
    Биографии сильных мира сего
    Узнать
    Твой полезный Telegram
    SaveUa

    SaveUa

    Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

     Убежище для украинцев

    Убежище для украинцев

    Для нуждающихся в убежище переселенцев

     Нам по дороге

    Нам по дороге

    Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

     Жгут 2.0.

    Жгут 2.0.

    Как оказывать первую медицинскую помощь

     Готов ко всему

    Готов ко всему

    Практические советы по выживанию и обороне

     Убежища Киева

    Убежища Киева

    Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

     Будь в безопасности! Эвакуация

    Будь в безопасности! Эвакуация

    Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
    Чат-бот Разговорник U-гайд
    Они нас поддержали
    легенды спорта

    УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

    ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

    ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

    ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

    КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

    1 /2
    Валюта
    Курс гривни сегодня

    Валюта

    Цена (грн)

    Доллар США ($)

    29.25

    Евро (€)

    30.75

    Insta News
    Ричард Гир - с нами!
    Актер продает свой Jaguar

    Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

    Поговори со мной
    Загадай желание и узнаешь ответ
    Спросить
    Надежный тыл
    Помочь Героям!

    Україна 24

    Важно

    Главные темы

    Погода

    Telegram
    Страна
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Перейти к закладкам Закладки
    Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять