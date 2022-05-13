Серия №19. ВСУ нанесли удар по врагу в Чернобаевке

Украинские военные в 19-й раз ударили по российским оккупантам в Чернобаевке. Детонация была более 3-х часов.
Об этом в Facebook написал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"Серия 19"
"Чернобаевка – удар по скоплению техники и складам РАО и БП. Детонация более 3 часов. Свершилось. Серия 19", – написал он.
Алексей Арестович также указал, что все подробности удара в видео:
Напомним, сухопутные войска Вооруженных сил Украины устроили для российских оккупантов новую "Чернобаевку". Враг снова понес потери.
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