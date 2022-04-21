"Північний потік – 2" закритий назавжди. Чого досяг Кремль за час війни – Подоляк

Російська влада досягла того, що Україна об'єднана, як ніколи і не тільки

Для РФ підбили підсумки за час вторгнення / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підбив для Росії підсумки майже двох місяців війни проти України.

Поразки РФ Михайло Подоляк розписав за пунктами в Twitter.

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"Другий місяць війни добігає кінця. Чого досяг Кремль за цей час?" – запитав Подоляк.

За його словами, за цей час російська влада досягла того, що Україна об'єднана, як ніколи. Захід консолідований. Проросійські лобісти не мають майбутнього. "Північний потік – 2" закритий назавжди. Російська економіка пробиває дно, а війська РФ зазнають тисячних втрат.

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Де не хочуть приймати карти росіян?

Раніше ми розповідали, що незважаючи на оформлені картки UnionPay, закордонні онлайн-магазини, в основному американські, не приймають оплату з тих рахунків, що належать росіянам.

Крім того, російські карти UnionPay не беруть у фізичних американських магазинах при оплаті на касі.

Про проблеми з оплатою в інших країнах поки що невідомо.

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"Сьогодні" також писали, як війною в Україні Путін руйнує життя власного народу, та розповідали, чому крах економіки РФ не зупинить війну в Україні .

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