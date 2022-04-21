"Северный поток – 2" закрыт навсегда. Чего добился Кремль за время войны – Подоляк

Российские власти добились того, что Украина объединена, как никогда и не только

Для РФ подвели итоги за время вторжения / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подвел для России итоги почти двух месяцев войны против Украины.

Поражения РФ Михаил Подоляк расписал по пунктам в Twitter.

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"Второй месяц войны подходит к концу. Чего достиг Кремль за это время?" – задал вопрос Подоляк.

По его словам, за это время российские власти добились того, что Украина объединена, как никогда. Запад консолидирован. Пророссийские лоббисты не имеют будущего. "Северный поток – 2" закрыт навсегда. Российская экономика пробивает дно, а войска РФ несут тысячные потери.

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Где не хотят принимать карты россиян?

Ранее мы рассказывали, что несмотря на оформленные карты UnionPay, зарубежные онлайн-магазины, в основном американские, не принимают оплату с тех счетов, которые принадлежат россиянам.

Кроме того, российские карты UnionPay не принимают в физических американских магазинах при оплате на кассе.

О проблемах с оплатой в других странах пока неизвестно.

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"Сегодня" также писали, как войной в Украине Путин разрушает жизнь собственного народа, и рассказывали, почему крах экономики РФ не остановит войну в Украине.

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