"Северный поток – 2" закрыт навсегда. Чего добился Кремль за время войны – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подвел для России итоги почти двух месяцев войны против Украины.
Поражения РФ Михаил Подоляк расписал по пунктам в Twitter.
"Второй месяц войны подходит к концу. Чего достиг Кремль за это время?" – задал вопрос Подоляк.
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По его словам, за это время российские власти добились того, что Украина объединена, как никогда. Запад консолидирован. Пророссийские лоббисты не имеют будущего. "Северный поток – 2" закрыт навсегда. Российская экономика пробивает дно, а войска РФ несут тысячные потери.
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Где не хотят принимать карты россиян?
Ранее мы рассказывали, что несмотря на оформленные карты UnionPay, зарубежные онлайн-магазины, в основном американские, не принимают оплату с тех счетов, которые принадлежат россиянам.
Кроме того, российские карты UnionPay не принимают в физических американских магазинах при оплате на кассе.
О проблемах с оплатой в других странах пока неизвестно.
"Сегодня" также писали, как войной в Украине Путин разрушает жизнь собственного народа, и рассказывали, почему крах экономики РФ не остановит войну в Украине.