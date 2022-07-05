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Шмигаль назвав сім принципів процесу відновлення України – список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 липня, 13:35
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Конференція з відновлення України у Лугано за підсумками роботи затвердила Луганську декларацію
Денис Шмигаль розповів, що ухвалили Луганську декларацію. Фото: колаж "Сьогодні"
Денис Шмигаль розповів, що ухвалили Луганську декларацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Конференція з відновлення України у Лугано за підсумками роботи затвердила Луганську декларацію – сім принципів процесу відновлення України. Туди входить партнерство, фокус на реформах, прозорість, демократична участь, залучення багатьох зацікавлених сторін, рівність і стійкість.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Принципи процесу відновлення України

  • Перший – партнерство. Україна запустить процес відновлення та реалізуватиме його разом з міжнародними партнерами. Прогрес та фінансові потоки регулярно контролюватимуться.
  • Другий – фокус на реформах. Відновлення, стійкість та продовження, поглиблення, розширення реформ взаємопов'язані.
  • Третій принцип – прозорість. Процес, що забезпечує незалежну судову систему та боротьбу з корупцією, має включати підзвітність.
  • Четвертий – участь. Процес відновлення не буде централізований. Він ґрунтуватиметься на демократичній участі, а також на місцевих спільнотах та місцевих рішеннях.
  • П'ятий – участь багатьох зацікавлених сторін. Процес має сприяти участі національних та міжнародних учасників з бізнесу, громадянського суспільства та місцевих громад.
  • Шостий принцип – це рівність. Меншини не повинні бути виключені, процес має включати всіх.
  • Сьомий – стійкість. Відновлення та реформи не будуть обмежені інфраструктурою та інституціями, вони також охоплюватимуть соціальні, економічні, природоохоронні аспекти відповідно до концепції відновлення за принципом "краще, ніж було".

Зеленський у Лугано назвав головні принципи плану відновлення України

  • максимальна безпека
  • максимальна технологічність
  • максимальне дотримання екологічних стандартів
  • максимальне застосування зелених технологій
  • максимальна реалізація принципу безбар'єрності
  • максимальна спрямованість на інтереси громад
  • максимальна прозорість у плануванні та використанні коштів
  • інституційний розвиток
  • максимальне укорінення проєктів відбудови в реальному економічному житті України

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