Шмигаль назвав сім принципів процесу відновлення України – список

Конференція з відновлення України у Лугано за підсумками роботи затвердила Луганську декларацію

Денис Шмигаль розповів, що ухвалили Луганську декларацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Конференція з відновлення України у Лугано за підсумками роботи затвердила Луганську декларацію – сім принципів процесу відновлення України. Туди входить партнерство, фокус на реформах, прозорість, демократична участь, залучення багатьох зацікавлених сторін, рівність і стійкість.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Принципи процесу відновлення України

Перший – партнерство. Україна запустить процес відновлення та реалізуватиме його разом з міжнародними партнерами. Прогрес та фінансові потоки регулярно контролюватимуться.

Україна запустить процес відновлення та реалізуватиме його разом з міжнародними партнерами. Прогрес та фінансові потоки регулярно контролюватимуться. Другий – фокус на реформах. Відновлення, стійкість та продовження, поглиблення, розширення реформ взаємопов'язані.

Відновлення, стійкість та продовження, поглиблення, розширення реформ взаємопов'язані. Третій принцип – прозорість. Процес, що забезпечує незалежну судову систему та боротьбу з корупцією, має включати підзвітність.

Процес, що забезпечує незалежну судову систему та боротьбу з корупцією, має включати підзвітність. Четвертий – участь. Процес відновлення не буде централізований. Він ґрунтуватиметься на демократичній участі, а також на місцевих спільнотах та місцевих рішеннях.

Процес відновлення не буде централізований. Він ґрунтуватиметься на демократичній участі, а також на місцевих спільнотах та місцевих рішеннях. П'ятий – участь багатьох зацікавлених сторін. Процес має сприяти участі національних та міжнародних учасників з бізнесу, громадянського суспільства та місцевих громад.

Процес має сприяти участі національних та міжнародних учасників з бізнесу, громадянського суспільства та місцевих громад. Шостий принцип – це рівність. Меншини не повинні бути виключені, процес має включати всіх.

Меншини не повинні бути виключені, процес має включати всіх. Сьомий – стійкість. Відновлення та реформи не будуть обмежені інфраструктурою та інституціями, вони також охоплюватимуть соціальні, економічні, природоохоронні аспекти відповідно до концепції відновлення за принципом "краще, ніж було".

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