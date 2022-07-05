Шмигаль назвав сім принципів процесу відновлення України – список

Конференція з відновлення України у Лугано за підсумками роботи затвердила Луганську декларацію – сім принципів процесу відновлення України. Туди входить партнерство, фокус на реформах, прозорість, демократична участь, залучення багатьох зацікавлених сторін, рівність і стійкість.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Принципи процесу відновлення України
- Перший – партнерство. Україна запустить процес відновлення та реалізуватиме його разом з міжнародними партнерами. Прогрес та фінансові потоки регулярно контролюватимуться.
- Другий – фокус на реформах. Відновлення, стійкість та продовження, поглиблення, розширення реформ взаємопов'язані.
- Третій принцип – прозорість. Процес, що забезпечує незалежну судову систему та боротьбу з корупцією, має включати підзвітність.
- Четвертий – участь. Процес відновлення не буде централізований. Він ґрунтуватиметься на демократичній участі, а також на місцевих спільнотах та місцевих рішеннях.
- П'ятий – участь багатьох зацікавлених сторін. Процес має сприяти участі національних та міжнародних учасників з бізнесу, громадянського суспільства та місцевих громад.
- Шостий принцип – це рівність. Меншини не повинні бути виключені, процес має включати всіх.
- Сьомий – стійкість. Відновлення та реформи не будуть обмежені інфраструктурою та інституціями, вони також охоплюватимуть соціальні, економічні, природоохоронні аспекти відповідно до концепції відновлення за принципом "краще, ніж було".
Зеленський у Лугано назвав головні принципи плану відновлення України
- максимальна безпека
- максимальна технологічність
- максимальне дотримання екологічних стандартів
- максимальне застосування зелених технологій
- максимальна реалізація принципу безбар'єрності
- максимальна спрямованість на інтереси громад
- максимальна прозорість у плануванні та використанні коштів
- інституційний розвиток
- максимальне укорінення проєктів відбудови в реальному економічному житті України