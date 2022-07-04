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Зеленський у Лугано назвав головні принципи плану відновлення України (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 липня, 16:35
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За словами президента, має бути максимальне укорінення проєктів відбудови в реальному економічному житті країни
Володимир Зеленський розповів про відновлення нашої країни. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський розповів про відновлення нашої країни. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія). Він заявив, що ця конференція може стати першим кроком до історичної перемоги демократичного світу.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що сказав Зеленський?

За словами президента, війна Росії проти України — не просто спроба захопити українську землю, знищити державні інституції та зламати незалежність України:

"Це набагато ширше, світоглядне протистояння. Антидемократична та антиєвропейська система, побудована в Росії, намагається довести, що вона нібито сильніша за всіх нас: і Україну, і Європу, і демократичний світ… Вона намагається довести, що Європа нібито слабка і нездатна захищати свої цінності", – сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що Російська Федерація знищує українські школи, лікарні та житлові будинки:

"Ця війна не просто наша, не просто локальна десь на сході Європи. Це напад Росії на все, що є цінністю для нас з вами. Тому й відновлення України — це не локальний проєкт, не проєкт одного народу, а спільне завдання всього демократичного світу. Усіх країн, які можуть сказати про себе — ми цивілізовані", — додав президент.

Окрім того, глава держави назвав головні принципи плану відновлення України:

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  • Максимальна безпека
  • Максимальна технологічність
  • Максимальне дотримання екологічних стандартів
  • Максимальне застосування зелених технологій
  • Максимальна реалізація принципу безбар'єрності
  • Максимальна спрямованість на інтереси громад
  • Максимальна прозорість у плануванні та використанні коштів
  • Інституційний розвиток
  • Максимальне укорінення проєктів відбудови в реальному економічному житті України

Інші заяви Зеленського

Раніше Зеленський звернувся до лідерів НАТО. Він заявив, що Україна, як і всі країни НАТО, зацікавлена в тому, щоб у світі були стабільність і мир. Президент закликав країни – члени Альянсу допомогти Україні закінчити війну з Росією.

В інтерв'ю американському каналу NBC президент Володимир Зеленський підкреслив, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, закінчиться лише перемогою України.

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Також він заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін справді хворий, але хвороба його дещо складніша, ніж та, про яку поширюють інформацію. За словами Зеленського, ця хвороба — ненависне ставлення до українців.

Крім того, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників 4GameChangers Festival, який проходить у Відні. Він підкреслив, що перемога України у війні, яку розв'язала Росія, — це шанс світу на прогресивне майбутнє.

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