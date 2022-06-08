Шольц збрехав? З'явилися нові дані щодо німецької зброї для України

Берлін поки що надає військову допомогу Києву лише на словах, стверджують німецькі ЗМІ

Канцлер Німеччини обіцяв Україні постачання ППО та артилерії / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина поки що не відновлювала постачання зброї в Україну, попри заяву канцлера ФРН Олафа Шольца, який на початку червня пообіцяв постачання систем ППО та артилерії.

Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на лист федрального уряду Німеччини. В листі йдеться, що цього тижня "не було жодних доповнень" до постачань зброї.

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Минулого тижня Spiegel з посиланням на німецькі та українські джерела повідомляв, що німецькі поставки гальмують вже кілька тижнів. За останні тижні до списку додали переважно запчастини.

Тим часом канцлер Шольц у вівторок публічно заявив, що Німеччина є одним із "найважливіших військових союзників" України і постачає "велику кількість" зброї.

Німеччина за два місяці не постачила Україні майже жодної зброї

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду.

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У середині травня Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Україна продовжує відчувати потребу в цих боєприпасах, про що неодноразово повідомляла ФРН. Канцлер Олаф Шольц публічно пообіцяв подальші поставки, але Німеччина поки що їх не зробила.

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Галузеві експортні заявки на продаж Києву 100 танків Marder та 88 танків Leopard 1 перебувають у Раді федеральної безпеки вже п'ять тижнів.

Наприкінці квітня уряд Німеччини оголосив про постачання 30 танків "Гепард", але перші 15 "Гепардів" будуть доставлені не раніше кінця липня.