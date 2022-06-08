Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины ⚽ Ирландия-Украина: онлайн 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Шольц солгал? Появились новые данные насчет немецкого оружия для Украины

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 20:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Берлин пока оказывает военную помощь Киеву только на словах, утверждают немецкие СМИ
Канцлер Германии обещал Украине поставки ПВО и артиллерии
Канцлер Германии обещал Украине поставки ПВО и артиллерии / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия пока не возобновляла поставки оружия в Украину, несмотря на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который в начале июня пообещал поставки систем ПВО и артиллерии.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на письмо федерального правительства Германии. В письме говорится, что на этой неделе "не было никаких дополнений" к поставкам оружия.

Реклама

На прошлой неделе Spiegel со ссылкой на немецкие и украинские источники сообщал, что германские поставки тормозят уже несколько недель. За последние недели в список добавили преимущественно запчасти.

Между тем канцлер Шольц во вторник публично заявил, что Германия является одним из "важнейших военных союзников" Украины и поставляет "большое количество" оружия.

Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

Реклама

В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

Реклама

Отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в Совете федеральной безопасности уже пять недель.

В конце апреля правительство Германии объявило о поставках 30 танков "Гепард", но первые 15 "Гепардов" будут доставлены не раньше конца июля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 8 июня
1
Личный состав 31500
Личный состав
2
Танки 1393
Танки
3
ББМ 3429
ББМ
4
Артиллерия 703
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 213
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 559
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2406
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.19

TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30308.87

Binance Coin (BNB)

290.3

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.05

Theta (THETA)

1.34

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Love is... 💙💛
За что мы любим Киев
Андреевский узвоз

Андреевский узвоз

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Музей Ханенко

Музей Ханенко

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски

Киевский торт

Киевский торт

Посетить город
Хейтометр
Насколько % ты ненавидишь "русский мир"
Запустить
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
1 /2
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять