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Шрам є, операція була! Фейгін відповів на чутки про здоров'я путіна

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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5 травня, 15:40
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Усі мріють, щоб він віддав кінці
Марк Фейгін розповів про хворобу президента РФ
Марк Фейгін розповів про хворобу президента РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Очікувати, що фізична неміч путіна покладе край війні рано, – вважає російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін.

Про це він розповів телеведучому Олегу Панюті в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна24".

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Марк Фейгін зізнався, що мріє про те саме

"Всі про це мріють, навіть не знаю, що я робив би, коли б таке щастя сталось. Це спільне для нас бажання", – розповів він.

Щодо публікації британської газети The Sun стосовно запланованого у путіна хірургічного втручання, Фейгін вважає, що до такої інформації слід ставитись обережно, адже її складно перевірити.

"Це дані з Telegram-каналів, які майже неможливо перевірити, якщо ми говоримо конкретно про операцію щодо онкології. Це може бути, а може й не бути", – сказав юрист.

При цьому Марк Фейгін більше довіряє розслідуванню російського журналіста Романа Баданіна у виданні "Проєкт", де йдеться про супровід російського диктатора лікарем-онкологом.

"У цій публікації визначено, що за путіним їздить багато лікарів, зокрема й онколог, який фактично живе поряд із ним. Ось цьому я схильний довіряти, адже є сума накопиченої інформації. Вона працює таким чином, що люди із оточення путіна самі "зливають" її", – сказав Фейгін.

На думку юриста, всього приховати не можна.

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"Рано чи пізно такі речі стають публічними. Думаю, в путіна є проблеми зі здоров’ям. Тим більше, якби ми говорили, про 30-40 річну людину, які там ще можуть бути проблеми, горизонт далеко. Але ми маємо справу із людиною, яка цього року святкує 70-річчя", – вважає він.

Фейгін підкреслює, що життя путіна абсолютно точно ускладнене стресом.

"Схоже, в путіна дійсно є якісь соматичні захворювання. Різні чутки ходять, але шрам в нього на шиї є, можливо, операція мала місце у зв’язку із його онкологією. Про те, що в нього рак мені сказали році в 2008-2009. Правда, тоді я поставився до цього скептично", – сказав Фейгін.

Юрист уточнює, що минуло чимало часу в 15 років, а останні з них погано вплинули на стан здоров’я кремлівського диктатора.

"Очікувати, що фізична неміч путіна покладе край війні, на мій погляд, передчасно. Але він хворий і не буде здоровішати, це абсолютно точно", – резюмував він.

На що хворіє путін?

The Sun наводить слова колишнього високопосадовця Кремля про те, що путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я чиновника не називають.

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На опублікованому записі йдеться, що у путіна рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

"На той недовгий час, поки путін буде недієздатний і поки він одужуватиме, припустимо, дні 2-3, фактичне правління країною переходить якраз Патрушеву. Я скажу, що це найгірший варіант, і обмовлюся, якщо раптом у путіна виявляться особливо сильно проблеми зі здоров'ям. Ми чудово знаємо, що в нього онкологія, ми знаємо, що в нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що в нього шизоафективний розлад. Ми про це говорили неодноразово", – повідомляють на записі.

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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