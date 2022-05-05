Шрам є, операція була! Фейгін відповів на чутки про здоров'я путіна

Усі мріють, щоб він віддав кінці

Марк Фейгін розповів про хворобу президента РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Очікувати, що фізична неміч путіна покладе край війні рано, – вважає російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін.

Про це він розповів телеведучому Олегу Панюті в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна24".

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Марк Фейгін зізнався, що мріє про те саме

"Всі про це мріють, навіть не знаю, що я робив би, коли б таке щастя сталось. Це спільне для нас бажання", – розповів він.

Щодо публікації британської газети The Sun стосовно запланованого у путіна хірургічного втручання, Фейгін вважає, що до такої інформації слід ставитись обережно, адже її складно перевірити.

"Це дані з Telegram-каналів, які майже неможливо перевірити, якщо ми говоримо конкретно про операцію щодо онкології. Це може бути, а може й не бути", – сказав юрист.

При цьому Марк Фейгін більше довіряє розслідуванню російського журналіста Романа Баданіна у виданні "Проєкт", де йдеться про супровід російського диктатора лікарем-онкологом.

"У цій публікації визначено, що за путіним їздить багато лікарів, зокрема й онколог, який фактично живе поряд із ним. Ось цьому я схильний довіряти, адже є сума накопиченої інформації. Вона працює таким чином, що люди із оточення путіна самі "зливають" її", – сказав Фейгін.

На думку юриста, всього приховати не можна.

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"Рано чи пізно такі речі стають публічними. Думаю, в путіна є проблеми зі здоров’ям. Тим більше, якби ми говорили, про 30-40 річну людину, які там ще можуть бути проблеми, горизонт далеко. Але ми маємо справу із людиною, яка цього року святкує 70-річчя", – вважає він.

Фейгін підкреслює, що життя путіна абсолютно точно ускладнене стресом.

"Схоже, в путіна дійсно є якісь соматичні захворювання. Різні чутки ходять, але шрам в нього на шиї є, можливо, операція мала місце у зв’язку із його онкологією. Про те, що в нього рак мені сказали році в 2008-2009. Правда, тоді я поставився до цього скептично", – сказав Фейгін.

Юрист уточнює, що минуло чимало часу в 15 років, а останні з них погано вплинули на стан здоров’я кремлівського диктатора.

"Очікувати, що фізична неміч путіна покладе край війні, на мій погляд, передчасно. Але він хворий і не буде здоровішати, це абсолютно точно", – резюмував він.

На що хворіє путін?

The Sun наводить слова колишнього високопосадовця Кремля про те, що путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я чиновника не називають.

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На опублікованому записі йдеться, що у путіна рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

"На той недовгий час, поки путін буде недієздатний і поки він одужуватиме, припустимо, дні 2-3, фактичне правління країною переходить якраз Патрушеву. Я скажу, що це найгірший варіант, і обмовлюся, якщо раптом у путіна виявляться особливо сильно проблеми зі здоров'ям. Ми чудово знаємо, що в нього онкологія, ми знаємо, що в нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що в нього шизоафективний розлад. Ми про це говорили неодноразово", – повідомляють на записі.