Синоптики попередили, у яких областях літо візьме перепочинок

Зміни погоди найбільше торкнутися західних областей

Україну накриють дощі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 21 червня не порадує любителів спекотної та безхмарної погоди. Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що денна температура у більшості областей України знизиться, подекуди до 22 градусів. Окрім того, майже всі регіони накриють дощі. Київ не стане винятком – там очікуються опади із грозами.

Якою буде погода в Україні та Києві 21 червня

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Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 21 червня у західних областях нічна температура становитиме 15-17 градусів, вдень спекотно не буде – прогнозують 20-22 градуси. Найтепліше буде у Закарпатській області, там повітря прогріється до 28 градусів. І вночі, і вдень очікуються дощі із грозами, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях України вночі до 16-18 градусів, вдень у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму буде до 32 градусів спеки, на Одещині 27-29. Вдень буде йти дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У центрі нічна температура становитиме 15-17 градусів, вдень у Дніпропетровській області стовпчики термометрів піднімуться до 31 градуса, у Черкаській, Кропивницькій, Полтавській та Дніпропетровській очікується 27-29. Вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/сек.

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На півночі України температура вночі опуститься до 15-17 градусів. Вдень буде прохолодно, на Житомирщині очікується 21-23 градуси, а на Чернігівщині 23-25. Найтепліше буде у Сумській області, там прогнозують 27-29 градусів. Синоптики також попереджають, що готується до дощу з грозами. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях уночі буде 16-18 тепла, вдень 29-31 градус. Як і у всій Україні, очікуються дощі. Лише у Луганській області буде сухо. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 20 червня нічна температура становитиме 17-19 градусів, удень 23-25 градусів тепла. Також у столиці синоптики обіцяють дощ із грозами, вітер західний, 7-12 м/с.

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Ознаки метеочутливості

Нагадаємо, у людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання та розлади. Часто з'являється підвищена стомлюваність, вона проявляється у втрати фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори та інших.) не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, у періоди магнітних бур на вулицях частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає і кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про прогноз магнітних бур на червень.