Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Синоптики попередили, у яких областях літо візьме перепочинок

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 червня, 14:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зміни погоди найбільше торкнутися західних областей
Україну накриють дощі.
Україну накриють дощі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 21 червня не порадує любителів спекотної та безхмарної погоди. Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що денна температура у більшості областей України знизиться, подекуди до 22 градусів. Окрім того, майже всі регіони накриють дощі. Київ не стане винятком – там очікуються опади із грозами.

Якою буде погода в Україні та Києві 21 червня

Реклама

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 21 червня у західних областях нічна температура становитиме 15-17 градусів, вдень спекотно не буде – прогнозують 20-22 градуси. Найтепліше буде у Закарпатській області, там повітря прогріється до 28 градусів. І вночі, і вдень очікуються дощі із грозами, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях України вночі до 16-18 градусів, вдень у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму буде до 32 градусів спеки, на Одещині 27-29. Вдень буде йти дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У центрі нічна температура становитиме 15-17 градусів, вдень у Дніпропетровській області стовпчики термометрів піднімуться до 31 градуса, у Черкаській, Кропивницькій, Полтавській та Дніпропетровській очікується 27-29. Вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/сек.

Реклама

На півночі України температура вночі опуститься до 15-17 градусів. Вдень буде прохолодно, на Житомирщині очікується 21-23 градуси, а на Чернігівщині 23-25. Найтепліше буде у Сумській області, там прогнозують 27-29 градусів. Синоптики також попереджають, що готується до дощу з грозами. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях уночі буде 16-18 тепла, вдень 29-31 градус. Як і у всій Україні, очікуються дощі. Лише у Луганській області буде сухо. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 20 червня нічна температура становитиме 17-19 градусів, удень 23-25 градусів тепла. Також у столиці синоптики обіцяють дощ із грозами, вітер західний, 7-12 м/с.

Реклама

Ознаки метеочутливості

Нагадаємо, у людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання та розлади. Часто з'являється підвищена стомлюваність, вона проявляється у втрати фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори та інших.) не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, у періоди магнітних бур на вулицях частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає і кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про прогноз магнітних бур на червень.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 20 червня
1
Особовий склад 33800
Особовий склад
2
Танки 1477
Танки
3
ББМ 3588
ББМ
4
Артилерія 749
Артилерія
5
Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 238
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 181
Гелікоптери
9
БПЛА 601
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2527
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Два Александри - командир екіпажу та льотчик-штурман вертольоту. Це лише двоє з команди героїчних пілотів ЗСУ, які брали участь у “пекельных рейдах” у Маріуполь, щоб допомогти українським захисникам “Азовсталі” та евакуювати поранених…
Подробиці унікальної операції
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.69

ВИБІР УКРАЇНЦІВ
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20861.55

Binance Coin (BNB)

216.52

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

53.64

Theta (THETA)

1.32

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти