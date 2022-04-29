Рада безпеки ООН не змогла зупинити війну РФ проти України — зізнання генсека Гутерреша

Генсек зазначив, що це джерело великого розчарування, досади та гніву

Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визнав нездатність Ради безпеки запобігти війні та зупинити її.

Про це повідомляє BBC.

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"Дозвольте мені бути гранично ясним: Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти цій війні і зупинити її", – заявив Гутерреш.

Пізніше генсек заявив: у той час як Рада безпеки була паралізована, ООН вживала інших заходів.

Що робила ООН?

На Раду безпеки ООН, що складається з 15 членів, покладено завдання забезпечення миру та безпеки у світі. Росія – одна із п'яти постійних членів Радбезу, які мають право накладати вето з його рішення. Через її позицію жодної резолюції про війну РФ проти України прийнято не було.

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Генасамблея ООН ухвалила дві резолюції – "Агресія проти України" та "Гуманітарні наслідки агресії проти України".

Структури ООН надають гуманітарну допомогу постраждалим від російського вторгнення районам, переселенцям та біженцям з України.

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