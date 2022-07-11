Спартц відповіла на звинувачення у підігруванні Кремлю і знову вдарила по Єрмаку

Член Конгресу США українського походження Вікторія Спартц відповіла на звинувачення співголови групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур у прислуговуванні президенту РФ Володимиру Путіну. Вона повторила свої звинувачення в бік глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
Таку заяву Спартц опублікувала в Twitter.
Конгресвумен переконана, що для кращого розуміння ситуації в Україні необхідно поїхати в країну.
"Перш ніж висловлювати свої жорсткі претензії, Марсі Каптур слід було б поїхати в Україну і подивитися, що відбувається на місці — принаймні один раз. Марсі, слухаючи кишенькових бюрократів Єрмака, служить нікому іншому, як Кремлю", – написала Спартц.
Марсі Каптур заступилася за команду Зеленського
Співголова групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур розкритикувала свою колегу Вікторію Спартц за необачну допомогу президенту Росії Володимиру Путіну. Спарц просила президента США Джо Байдена надати пояснення щодо безпечності переговорів з главою ОП Андрієм Єрмаком.
Марсі Каптур підтримала президента Володимира Зеленського та наголосила на тому, що Конгрес США на чолі з групою підтримки України переважною більшістю членів з обох партій ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити батьківщину та припинити жорстоку війну Росії.
"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання", – заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторії Спартц.
Каптур наголосила, що рівень та масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника", і звинуватила Спартц у грі на руку Путіну.
"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати", – запевнила Каптур.
Вона додала, що США як союзники продовжать працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським і його Офісом, щоб покласти край війні.
Лист Спартц до Байдена
Що написала конгресвумен Байдену, достеменно невідомо. Найважливіший фрагмент її листа до президента США засекречений.
З незасекреченого фрагмента слідує, що, посилаючись на дані розвідки, Спартц просить Байдена надати Конгресу інформацію про російські зв'язки голови ОП Андрія Єрмака. Мотивує своє прохання Спартц тим, що Америка бере участь в українському конфлікті – надає зброю, техніку та фінансову допомогу Україні.
У МЗС України переконані, що Спартц своєю заявою намагалася затримати поставки зброї з США в Україну.
Раніше сайт "Сьогодні" пояснював, чим відома Вікторія Спартц, яка наїхала на Єрмака.