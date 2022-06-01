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США оголосять про нову допомогу Україні, а в ЄС зміняться умови для проїзду біженцям — ці та інші події 1 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 червня, 06:00
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Штати анонсують 11-й військовий пакет для нашої країни, а біженці в ЄС платитимуть за проїзд
Важливі події 1 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 1 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 1 червня, США оголосять про нову військову допомогу для України. Це буде 11-й пакет підтримки від Штатів. Крім цього, сьогодні в ЄС частково скасують безкоштовний проїзд для українців.

США оголосять про нову військову допомогу для України

Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги для України. Він допоможе чинити опір російським окупантам.

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"Ми повинні в майбутньому посилювати здатність України гідно захищатися в умовах жорстокої агресії Москви, і нам буде про що заявити ще більше в цьому плані вже найближчими днями", — зазначив спікер Держдепартаменту США Нед Прайс.

Також спікер Держдепартаменту додав, що в розпорядженні адміністрації президента США близько 40 млрд доларів, велика частина з яких призначена для оборонної підтримки українських партнерів.

11-й пакет військової допомоги США оголосять 1 червня. Він включає реактивні системи залпового вогню, в тому числі HIMARS. Новий пакет американської військової допомоги Україні оцінюється в 700 млн доларів.

В ЄС частково скасують безкоштовний проїзд для українців

Країни Європейського Союзу з 1 червня частково скасують безкоштовний проїзд для українців на громадському транспорті. Частина країн зробить проїзд для переселенців платним, однак запропонує пільги.

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З 1 червня платним буде проїзд у Німеччині, Польщі, Болгарії, Швейцарії та Чехії. Деякі з цих країн запропонують українцям пільговий проїзд за нижчою ціною.

У Німеччині українці зможуть придбати проїзний вартістю 9 євро на всі види громадського транспорту та проїзд у регіональних поїздах. В Чехії проїзний на всі види транспорту обійдеться в 7 євро. Імовірно, для покупки пільгового проїзного потрібно буде надати на касі український паспорт.

У Польщі українці матимуть право безкоштовного проїзду лише на маршрутах з таких міст: Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешева, Перемишля, Загужа, Ярослава та Жешува.

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Інші правила проїзду в транспорті для біженців в Польщі не зміняться. Безкоштовно їздити в поїздах 2-го класу TLK і IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до таких груп:

  • діти до 18 років;
  • жінки;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

ПриватБанк вводить нові правила для клієнтів

Для клієнтів ПриватБанку вводять нові правила щодо кредитування. Вони почнуть діяти з 1 червня 2022 року.

Кредитні канікули будуть скасовані, однак банк відновить активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками та продовжить пільгові умови обслуговування користувачів кредитних карток.

"Клієнти матимуть можливість відкрити нову кредитну картку чи збільшити ліміт кредитування за діючими картками, при цьому для них буде діяти знижена вдвічі процентна ставка", – йдеться у повідомленні банку.

Якщо клієнт вчасно вноситиме обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості, то для нього будуть доступні пільгові умови зі ставкою 1,7%. Якщо ж ні, то відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

Такі умови триватимуть до серпня місяця цього року.

Крім того, після того, як кредитні канікули завершаться, будуть діяти особливі умови обслуговування для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Кредитні канікули для мобілізованих громадян тривають із 01.03.2022 до закінчення воєнного стану в країні й передбачають такі умови:

  • скасування обов'язкових щомісячних платежів;
  • встановлення процентної ставки за користування кредитом – 0%;
  • можливість користування повним кредитним лімітом, наданим до 24.02.2022.

"На сьогодні кредитними програмами ПриватБанку користуються понад 9 млн українців, а загальна сума кредитування фізосіб на 1 березня 2022 року становила понад 57 млрд грн", – додали у пресслужбі.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 1 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних поїздів на 1 червня:

  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Час відправлення може змінюватися.

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