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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

США передадуть Україні дрони-камікадзе Switchblade

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7 квітня, 08:20
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Українські військові отримають нове озброєння для боротьби з російськими окупантами – 100 американських безпілотників передадуть найближчим часом
ЗСУ отримають 100 американських Switchblade
ЗСУ отримають 100 американських Switchblade / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та відправлять їх до України. Спочатку експерти США навчать групу наших військових ними користуватися, після чого найближчим часом передадуть ЗСУ.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

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За словами Кірбі, США та Україна ведуть переговори щодо подальшого використання дронів у разі потреби.

"Ми вже замовили та відправили 100 дронів Switchblade. Я не знаю, де вони перебувають у процесі транспортування, проте вони вирушили на початку цього тижня. Тому безпілотники скоро будуть в українських військових, якщо вони вже не прибули", – зазначив він.

Представник Пентагону наголосив, що системи Switchblade не дуже складні та не вимагають тривалого навчання. Щоб користуватися ними, достатньо близько двох днів тренування. Американські військові вже навчають групу українців роботі зі Switchblade, які незабаром повернуться до України та передадуть знання решті українських бійців.

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Що таке SwitchBlade?

Це тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс, який розробила американська компанія AeroVironment. Він призначений для ураження противника шляхом самознищення.

Switchblade досить малий, тому його можна носити в рюкзаку, а також запускати з різних наземних, морських і повітряних платформ. Безпілотник оснащений камерами, системами наведення та боєголовками, може розвивати швидкість близько 100 км/год.

Дрон використовує GPS-координати в реальному часі та відео. Це дозволяє швидко визначати мету та завдавати максимальних втрат.

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Як США допомагають Україні

Сполучені Штати постачають зброю в Україну, запроваджують санкції проти Росії, її компаній та чиновників, а також допомагають боротися на дипломатичному рівні. Тільки за останні дні з'явилися такі новини:

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Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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