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США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade

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7 апреля, 08:20
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Украинские военные получат новое вооружение для борьбы с российскими оккупантами – 100 американских беспилотников передадут в ближайшее время
ВСУ получат 100 американских Switchblade
ВСУ получат 100 американских Switchblade / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

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По словам Кирби, США и Украина ведут переговоры по дальнейшему использованию дронов в случае необходимости.

"Мы уже заказали и отправили 100 дронов Switchblade. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, однако они отправились в начале этой недели. Поэтому беспилотники будут скоро у украинских военных, если они уже не прибыли", – отметил он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что системы Switchblade не очень сложные и не требуют длительного обучения. Чтобы ими пользоваться, достаточно около двух дней тренировки. Американские военные уже обучают группу украинцев работе со Switchblade, которые вскоре вернутся в Украину и передадут знания остальным украинским бойцам.

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Что такое Switchblade?

Это тактический ударный беспилотный авиационный комплекс, который разработала американская компания AeroVironment. Он предназначен для поражения противника методом самоуничтожения.

Switchblade достаточно мал, так что его можно носить в рюкзаке, а также запускать с разных наземных, морских и воздушных платформ. Беспилотник оснащен камерами, системами наведения и боеголовками, может развивать скорость около 100 км/ч.

Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео. Это позволяет быстро определять цель и наносить максимальные потери.

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Как США помогают Украине

Соединенные Штаты поставляют оружие в Украину, вводят санкции против России, ее компаний и чиновников, а также помогают бороться на дипломатическом уровне. Только за последние дни появились такие новости:

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