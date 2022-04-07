США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade

Украинские военные получат новое вооружение для борьбы с российскими оккупантами – 100 американских беспилотников передадут в ближайшее время

ВСУ получат 100 американских Switchblade / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

Реклама

По словам Кирби, США и Украина ведут переговоры по дальнейшему использованию дронов в случае необходимости.

"Мы уже заказали и отправили 100 дронов Switchblade. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, однако они отправились в начале этой недели. Поэтому беспилотники будут скоро у украинских военных, если они уже не прибыли", – отметил он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что системы Switchblade не очень сложные и не требуют длительного обучения. Чтобы ими пользоваться, достаточно около двух дней тренировки. Американские военные уже обучают группу украинцев работе со Switchblade, которые вскоре вернутся в Украину и передадут знания остальным украинским бойцам.

Реклама

Что такое Switchblade?

Это тактический ударный беспилотный авиационный комплекс, который разработала американская компания AeroVironment. Он предназначен для поражения противника методом самоуничтожения.

Switchblade достаточно мал, так что его можно носить в рюкзаке, а также запускать с разных наземных, морских и воздушных платформ. Беспилотник оснащен камерами, системами наведения и боеголовками, может развивать скорость около 100 км/ч.

Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео. Это позволяет быстро определять цель и наносить максимальные потери.

Реклама

Как США помогают Украине

Соединенные Штаты поставляют оружие в Украину, вводят санкции против России, ее компаний и чиновников, а также помогают бороться на дипломатическом уровне. Только за последние дни появились такие новости: