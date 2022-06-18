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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

США передумали продавати Україні нові ударні безпілотники – Reuters

Павло Заяць Павло Заяць
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18 червня, 08:42
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Американські дрони обладнані протитанковими ракетами, також вони дуже ефективні для розвідувальних цілей
У Байдена побоюються продавати Україні дрони Gray Eagle
У Байдена побоюються продавати Україні дрони Gray Eagle / Фото: Колаж: Сьогодні

США можуть скасувати продаж Україні чотирьох ударних безпілотників MQ-1C Grey Eagle, оскільки в адміністрації президента Джо Байдена побоюються, що вони можуть потрапити до рук Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела серед чиновників Міноборони США. Повідомляється, план продажу БПЛА був схвалений Білим домом, однак у Пентагоні провели перевірку, у ході якої дійшли висновку, що радар та обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці США, якщо вони потраплять до рук РФ.

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Перевірку було проведено Управлінням з безпеки оборонних технологій Міністерства оборони США.

Рішення про продовження угоди в даний час розглядається в Пентагоні, але терміни ухвалення рішення не зрозумілі, розповів виданню один з американських чиновників на умовах анонімності.

Одним із рішень, що дозволяють здійснити продаж дронів Україні, була б заміна існуючого радарного та сенсорного комплекту на щось менш складне, але на це можуть піти місяці, повідомило джерело.

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Безпілотники Grey Eagle виробництва General Atomics спочатку призначалися для військ США. БПЛА коштують 10 млн доларів кожен.

Безпілотник Gray Eagle
Безпілотник Gray Eagle

Нагадаємо, про плани щодо можливої передачі Україні чотирьох американських безпілотників MQ-1C Grey Eagle ЗМІ повідомили на початку червня.

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Безпілотник Grey Eagle може літати 30 годин і більше залежно від того, яке завдання він виконує, і здатний збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Кожен такий БПЛА може нести до восьми Hellfire – керованих протитанкових ракет класу "повітря-земля".

Grey Eagle сумісний з більшою кількістю боєприпасів, ніж турецький Bayraktar, який використовують ЗСУ.

ЗСУ вже використовують безпілотні авіаційні комплекси Switchblade американського виробництва. Ці дрони можуть нести вибухівку та мати на борту камери, відео та датчики.

Коли Україна почне отримувати ленд-ліз зі США

Україна наприкінці червня – на початку липня почне отримувати американську зброю в рамках лендлізу, розповів віськовий експерт Олег Жданов.

"Треба ще трішки почекати. Помилка в тому, що всі відштовхуються від дати 9 травня, коли Джо Байден підписав закон про лендліз. А насправді треба відштовхуватися від того дня, коли Байден підписав закон про фінансування лендлізу. Саме цього дня американська преса повідомила про те, що після підписання закону військовослужбовці армії США почали відвантаження техніки на судно забезпечення військово-морських сил США. Це десь 15 або 16 травня був підпис, почалося відвантаження. Пароплав вантажиться десь тиждень. Потім ще мінімум два тижні йти через Атлантику. Тиждень розвантаження, потім залізниця, і лише потім Україна", – пояснив він.

Як передає телеграм-канал "Сьогодні", тепер Україна може отримати багато сучасної зброї:

  • танки третього покоління M1A2 Abrams
  • бойові машини піхоти США M2A3 Bradley.
  • самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin.
  • реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS.
  • універсальна пускова установка РСЗВ M270 MLRS.
  • пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2.
  • ЗРК Patriot.
  • багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D.

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Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

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