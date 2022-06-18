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США передумали продавать Украине новые ударные беспилотники – Reuters

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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18 июня, 08:42
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Американские дроны оборудованы противотанковыми ракетами, также они очень эффективны для разведывательных целей
У Байдена опасаются продавать Украине дроны Gray Eagle
У Байдена опасаются продавать Украине дроны Gray Eagle / Фото: Коллаж: Сегодня

США могут отменить продажу Украине четырех ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle, поскольку в администрации президента Джо Байдена опасаются, что они могут попасть в руки России.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники среди чиновников Минобороны США. Сообщается, что план продажи БПЛА был одобрен Белым домом, однако в Пентагоне была проведена проверка, в ходе которой пришли к выводу, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности США, если они попадут в руки РФ.

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Проверка была проведена Управлением по безопасности оборонных технологий Министерства обороны США.

Решение о продлении соглашения в настоящее время рассматривается в Пентагоне, но сроки принятия решения не ясны, рассказал изданию один из американских чиновников на условиях анонимности.

Одним из решений, позволяющих осуществить продажу дронов Украине, была бы замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-то менее сложное, но на это могут уйти месяцы, сообщил источник.

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Беспилотники Grey Eagle производства General Atomics первоначально предназначались для войск США. БПЛА стоят 10 млн долларов каждый.

Беспилотник Gray Eagle
Беспилотник Gray Eagle / Фото: REUTERS

Напомним, о планах по возможной передаче Украине четырех американских беспилотников MQ-1C Grey Eagle СМИ сообщили в начале июня.

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Беспилотник Grey Eagle может летать 30 часов и больше в зависимости от того, какую задачу он выполняет, и способен собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Каждый такой БПЛА может нести до восьми Hellfire – управляемых противотанковых ракет класса "воздух-земля".

Grey Eagle совместим с большим количеством боеприпасов, чем турецкий Bayraktar, использующийся ВСУ.

ВСУ уже используют беспилотные авиационные комплексы Switchblade американского производства. Эти дроны могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры, видео и датчики.

Когда Украина начнет получать ленд-лиз из США

Украина в конце июня – начале июля начнет получать американское оружие в рамках ленд-лиза, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Надо еще немножко подождать. Ошибка в том, что все отталкиваются от даты 9 мая, когда Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. А на самом деле надо отталкиваться от того дня, когда Байден подписал закон о финансировании ленд-лиза. Именно в этот день американская пресса сообщила о том, что после подписания закона военнослужащие армии США начали отгрузку техники на судно обеспечения военно-морских сил США. Это где-то 15 или 16 мая была подпись, началась отгрузка. Пароход грузится где-то неделю. Потом еще минимум две недели идти через Атлантику. Неделя разгрузки, потом железная дорога, и только потом Украина", – объяснил он.

Как передает телеграмм-канал "Сегодня", теперь Украина может получить много современного оружия:

  • танки третьего поколения M1A2 Abrams
  • боевые машины пехоты США M2A3 Bradley.
  • самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin.
  • реактивные системы залпового огня на колесном шасси HIMARS
  • универсальная пусковая установка РСЗО M270 MLRS.
  • передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2.
  • ЗРК Patriot.
  • многофункциональные легкие истребители 4 поколения F-16 C/D.

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Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

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