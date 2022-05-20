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Суд над російським окупантом та консультації щодо проведення "Євробачення-2023" — ці та інші події 20 травня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 травня, 06:00
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Над російським окупантом Шишимаріним продовжиться суд, а Україна розпочне консультації з Європейською мовною спілкою щодо проведення "Євробачення-2023"
Важливі події 20 травня/Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko, Getty Images
Важливі події 20 травня/Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko, Getty Images

У п'ятницю, 20 травня, в Україні продовжиться суд над російським окупантом Шишимаріним, якого звинувачують у розстрілі мирного мешканця нашої країни. Крім того, сьогодні розпочнуться консультації з Європейською мовною спілкою щодо проведення "Євробачення-2023" в Україні.

Над російським окупантом Шишимаріним продовжиться суд

У четвер, 19 травня, суд над російським окупантом Вадимом Шишимаріним завершився проханням прокурорів довічного ув'язнення для нього.

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Засідання продовжиться 20 травня об 11:00. Під час суду росіянин свою провину визнав, покаявся та попросив пробачення в дружини загиблого. Вона зазначила, що не буде проти, якщо обвинуваченого обміняють на українських військових з Азовсталі. Прокурори просять для російського окупанта довічного ув'язнення.

Зазначимо, що Вадима Шишимаріна підозрюють в умисному вбивстві цивільного чоловіка на Сумщині 28 лютого. Це сталося, коли колону росіянина розбили ЗСУ. Під час втечі Шишимарін разом з іще чотирма окупантами обстріляв приватний автомобіль і вкрав його. На автівці з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали до села та побачили мирного мешканця, котрий говорив телефоном. Один з окупантів наказав сержанту вбити українця, щоб той не повідомив про них ЗСУ. Крізь вікно автівки підозрюваний кілька разів вистрелив з автомата Калашникова в голову літньому чоловіку. Він помер на місці всього за кілька десятків метрів від свого будинку.

"Суспільне" розпочне консультації з Європейською мовною спілкою щодо проведення "Євробачення-2023"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) 20 травня розпочне процедуру переговорів з Європейською мовною спілкою щодо проведення Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в Україні.

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"Перед нами стоїть виклик – проведення "Євробачення-2023" в Україні. Якщо раніше в інших країнах це було питання інфраструктури та фінансів, то у нас, безумовно, це ще й безпековий фактор. У п'ятницю ми розпочинаємо консультації з Європейською мовною спілкою та розпочинаємо процедури перемовин щодо проведення "Євробачення-2023", — сказав голова правління НСТУ Микола Чернотицький на брифінгу.

Крім того, голова делегації України на "Євробаченні-2022" Оксана Скибінська передала Чернотицькому офіційну документацію щодо проведення "Євробачення-2023", яку отримала в Турині. Також голова правління НСТУ заявив, що і мовник, і влада роблять усе можливе, аби "Євробачення-2023" відбулося саме в Україні.

"Водночас фактор безпеки є важливим, і остаточне рішення ухвалюватиметься разом із Європейською мовною спілкою. Я вже впевнений, що це будуть тяжкі переговори", — заявив він.

Абітурієнти зможуть обрати населений пункт, у якому складатимуть аналог ЗНО

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що з 20 травня абітурієнти зможуть обрати населений пункт, у якому складатимуть національний мультипредметний тест.

"Затверджено перелік населених пунктів України, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення НМТ", — йдеться у повідомленні.

Також Шкарлет заявив, що попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях та Києві. Наразі неможливо провести НМТ у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях та АР Крим.

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За його словами, з міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюються.

"Однак з 20 травня учасники зможуть обрати найзручніший для складання НМТ населений пункт на своїх інформаційних сторінках", — сказано у повідомленні.

У Запоріжжі скоротять комендантську годину

У Запоріжжі з 20 травня скорочується час дії комендантської години. Тепер вона триватиме з 22:00 до 05:00.

У зв’язку з цим, у місті продовжили роботу громадського транспорту. Електротранспорт тепер працюватиме з 7:00 до 20:00.

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