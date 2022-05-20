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Суд над российским оккупантом и консультации по проведению "Евровидения-2023" — эти и другие события 20 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 мая, 06:00
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Над российским оккупантом Шишимариным продолжится суд, а Украина начнет консультации с Европейским вещательным союзом о проведении "Евровидения-2023"
Важные события 20 мая/Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko, Getty Images
Важные события 20 мая/Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko, Getty Images

В пятницу, 20 мая, в Украине продолжится суд над российским оккупантом Шишимариным, обвиняемым в расстреле мирного жителя нашей страны. Кроме того, сегодня начнутся консультации с Европейским языковым союзом по поводу проведения "Евровидения-2023" в Украине.

Над российским оккупантом Шишимариным продолжится суд

В четверг, 19 мая, суд над российским оккупантом Вадимом Шишимариным завершился просьбой прокуроров пожизненного заключения для него.

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Заседание продлится 20 мая в 11:00. Во время суда россиянин свою вину признал, покаялся и извинился перед женой погибшего. Она отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из Азовстали. Прокуроры просят для российского оккупанта пожизненного заключения.

Отметим, что Вадима Шишимарина подозревают в умышленном убийстве мужчины в Сумской области 28 февраля. Это произошло, когда колонну россиянина разбили ВСУ. Во время бегства Шишимарин вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. На машине с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону. Один из оккупантов приказал сержанту убить украинца, чтобы тот не сообщил о них ВСУ. Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову пожилому мужчине. Он умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

"Суспільне" начнет консультации с Европейским вещательным союзом по поводу проведения "Евровидения-2023"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) 20 мая начнет процедуру переговоров с Европейским вещательным союзом по проведению Международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в Украине.

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"Перед нами стоит вызов – проведение "Евровидения-2023" в Украине. Если раньше в других странах это был вопрос инфраструктуры и финансов, то у нас, безусловно, это еще и фактор безопасности. В пятницу мы начинаем консультации с Европейской вещательным союзом и начинаем процедуры переговоров о проведении "Евровидения-2023", — сказал председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий на брифинге.

Кроме того, глава делегации Украины на "Евровидении-2022" Оксана Скибинская передала Чернотицкому официальную документацию о проведении "Евровидения-2023", которую получила в Турине. Также председатель правления НСТУ заявил, что и вещатель, и власть делают все возможное, чтобы "Евровидение-2023" состоялось именно в Украине.

"В то же время фактор безопасности важен, и окончательное решение будет приниматься вместе с Европейским вещательным союзом. Я уже уверен, что это будут трудные переговоры", — заявил он.

Абитуриенты смогут выбрать населенный пункт, в котором будут составлять аналог ВНО

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что с 20 мая абитуриенты смогут выбрать населенный пункт, в котором будут сдавать национальный мультипредметный тест.

"Утвержден перечень населенных пунктов Украины, в которых будет сформирована предварительная сеть временных экзаменационных центров для проведения НМТ", — говорится в сообщении.

Также Шкарлет заявил, что предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 20 областях и Киеве. Пока невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях и АР Крым.

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По его словам, из соображений безопасности названия населенных пунктов, где состоятся тесты, не обнародуются.

"Однако с 20 мая участники смогут выбрать самый удобный для составления НМТ населенный пункт на своих информационных страницах", — говорится в сообщении.

В Запорожье сократят комендантский час

В Запорожье с 20 мая сокращается время действия комендантского часа. Теперь он продлится с 22:00 до 05:00.

В связи с этим, в городе продолжили работу общественного транспорта. Электротранспорт теперь будет работать с 7:00 до 20:00.

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