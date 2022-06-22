Суд ухвалив нове рішення щодо Медведчука: що відомо

Суд продовжив арешт Медведчука до 9 серпня

Арешт Медведчука продовжено / Фото: Колаж: Сьогодні

Суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою куму Путіна Віктору Медведчуку. Про це йдеться у рішенні суду.

Реклама

Арешт нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ продовжено до 9 серпня.

Під час розгляду клопотання захист підозрюваного звернувся до Верховного Суду з проханням про передачу клопотання на розгляд до Печерського районного суду Києва, але колегія суддів Касаційного кримінального суду відмовила в цьому.

Також своїм рішеннямсуд заарештував деяке майно Медведчука.

Реклама

Зокрема, під арешт потрапили:

залізничний вагон-ресторан з меблями та предметами інтер'єру,

279 картин,

10 годинників,

31 коробка з елементами посуду.

Справа Медведчука