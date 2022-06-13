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Тетерук: 25 тисяч мобілізованих – замало для контрнаступу в масштабах України

Павло Заяць Павло Заяць
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13 червня, 06:37
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Бойовий офіцер розповів, як він ставиться до того, щоб українців "знімали з потягу в Нацгвардію"
Андрій Тетерук заявив про необхідність продовження мобілізації
Андрій Тетерук заявив про необхідність продовження мобілізації / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна потребує мобілізації, але до Збройних сил треба залучати мотивованих людей, які не стануть слабкою ланкою на полі бою. Українці, які не можуть воювати через проблеми зі здоров'ям, також можуть бути залучені до посилення обороноздатності країни.

Про це розповів бойовий офіцер Андрій Тетерук в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проєкту Пояснює Панюта на Youtube-каналі Україна 24.

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Потрібна мобілізація мотивованих людей

- Різні цифри ходять серед людей у Мережі, що українське військо зараз налічує близько 700 тисяч захисників. Секретар РНБО Данілов каже, що для організації контрнаступу українським Збройним силам необхідно 25 тисяч бійців додатково. Лунали цифри, що нам необхідно до мільйона "штиків", щоб протистояти рашистській навалі. Хто можуть бути ці люди?

- 25 тисяч – це цілком гарна цифра. Але я би вважав, що вона має слугувати для зміни ситуації на краще в межах однієї окремої області, але точно не в масштабах країни. Нам потрібна мобілізація мотивованих людей, які розуміють, що краще готуватися до того, що ти пройдеш вишкіл у нормальних умовах, з нормальним колективом, які покажуть себе ще під час підготовки і будуть якісно виконувати завдання вже під час бойових дій на лінії фронту.

Безумовно, з цієї ситуації ми не можемо вийти склавши зброю, бо від капітуляції краще не буде нікому. Тоді доведеться або тікати за кордон, або жити в умовах окупації, де ви взагалі не будете мати права вибору свого майбутнього. За вас це право будуть нав'язувати окупаційні адміністрації.

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- Міністр оборони Резніков заявив про те, що щодня ми до сотні втрачаємо вбитими і до 500 пораненими. Якщо порахувати за три місяці, це будуть ті самі 25 тисяч.

- Попри надзвичайну складність ситуації, треба розуміти, що ми не можемо тримати таку ситуацію в бодай якомусь замороженому стані. Нам потрібно весь час якщо не чинити спротив, то контратакувати. Для цього потрібна, окрім людей, якісна сучасна зброя.

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Як бути з тими, хто ухиляється від армії

- Як ви ставитися до необхідності знаходити тих, хто від мобілізації ухиляється? Чи має держава зробити це на рівні свідомості? Чи має держава зробити це на рівні обов'язку?

- Жартували, що "знімуть з потягу в Нацгвардію". Це абсолютно не буде сприяти покращенню морально-психологічного стану. Причому не тільки Збройних сил, але й усієї української нації. Я проти цього. Я розумію, що за станом здоров'я не всі можуть виконувати завдання на полі бою, але вони можуть виконувати роботу, не пов'язану зі зброєю... Вони так само можуть бути залучені до посилення обороноздатності країни.

За ці три місяці надзвичайно інтенсивних навіть порівняно з 2014-15 роками бойових дій є певна виснаженість тих чоловіків і жінок, які зараз виконують завдання за бойовим призначенням. Їм безумовно потрібна ротація, відпочинок, перепідготовка, поповнення особовим складом і технікою. Ми маємо думати про те, як їм забезпечити ротацію з передової.

Люди абсолютно цивільних професій вже опанували військові навички і зараз у складі військових підрозділів виконують завдання разом зі Збройними силами, захищаючи нашу країну. В цих умовах ми змогли досягнути панівної для нас ситуації – відбити так званий "бліцкриг".

Мобілізовані можуть знайти у війні "певний кайф"

- Чи можна покластися на людину поруч, яка залучена до військової операції поза власним бажанням?

- Я з лютого місяця практично працюю в добровольчому формуванні територіальної громади Києва "Вільна Україна", де багатьом з українців – і хлопцям, і дівчатам – допомагаю опанувати навички поводження зі зброєю, коли вони приходять з цивільного сектору, намагаючись стати воїнами, які зі зброєю будуть захищати свою країну.

Я не поділяю на тих, хто має досвід, і хто не має. Я говорю їм одне – якщо ви маєте мотивацію, маєте розуміння і поводите себе як відповідальний громадянин, я або інші спеціалісти допоможемо вам зрозуміти, що робити на полі бою, щоб ваші дії приводили до ліквідації ворога і допомогли вам залишитись живими.

Перші прильоти допомагають людині усвідомити, чи здатна вона себе контролювати в умовах надзвичайного ризику, чи не здатна. Тут немає категорії тих, кого мобілізували примусово, або тих, хто прийшов добровільно. І тих, і інших може спіткати абсолютно неочікувана реакція організму. Ті, хто прийшли за відсутності власного бажання, можуть продемонструвати абсолютно стійку психічну реакцію і знайти в цьому навіть певний кайф. З людьми, з якими вони будуть відчувати спорідненість до виконання бойових завдань, вони можуть залишитись. А ті, хто вважали, що це якась розвага або легка робота, можуть кардинально змінити свою точку зору і вже стати слабкою ланкою.

- А як ви ставитеся до можливості для українців за гроші виїхати за кордон?

- Я категорично проти. Ті, хто можуть, заробивши гроші, відкупитися – будуть сидіти за кордоном. А решта населення, яка неспроможна навіть за бажання відкупитися, будуть перебувати у пригніченому стані, в очікуванні, що їх мобілізують.

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