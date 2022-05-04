Три російські кораблі готові завдати удару "Калібрами" по Україні: зведення Генштабу

ЗСУ розповіли, що відбувається в Україні під час війни, розв'язаної Росією

Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами / Фото: Колаж: Сьогодні

Триває сімдесята доба протистояння України російському воєнному вторгненню. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті.

Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

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Також ворог активізував завдання ракетно-бомбових ударів з метою руйнування транспортної інфраструктури України.

Тривають авіаційні удари та артобстріли по місту Харкову. Ворог здійснює переміщення особового складу з території Бєлгородської області.

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

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Крім того, противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Протягом дня на Лиманському напрямку противник здійснював безуспішні спроби закріпитися в населеному пункті Олександрівка.

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На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, також без успіху.

З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе.

Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має.

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка. Ворог зазнав втрат і відступив.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують посилювати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони у Гомельській області, проведено тренування підрозділів радіоелектронної боротьби. Надалі не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій в районах, наближених до державного кордону України.

З метою підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів наших військ на загрозливі напрямки противник утримує підрозділи зі складу 90 танкової дивізії Центрального військового округу поблизу українсько-російського кордону у районі населеного пункту Козіно Курської області. Не виключається активізація обстрілів з зазначеного району по території Сумської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії продовжує ізолювати район ведення бойових дій, вести розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку. Не виключається можливість залучення цих кораблів до здійснення ракетних ударів по території України. На теперішній час у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

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