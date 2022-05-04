Три российских корабля готовы нанести удар "Калибрами" по Украине: сводка Генштаба

ВСУ рассказали, что происходит в Украине во время войны, развязанной Россией

Россия продолжает обстреливать Украину ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня

Идут семидесятые сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что происходит на фронте.

Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне. Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

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Также враг активизировал нанесение ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.

Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову. Враг совершает перемещение личного состава с территории Белгородской области.

На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и производит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушеваха, Новая Дмитровка и Курулька.

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Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины.

В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Большая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

В течение дня на Лиманском направлении противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте. Александровка.

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На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.

На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом. Орехово, также безуспешно.

В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.

Продолжается блокирование и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Удачи нет.

На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступательных действий в направлениях. Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают усиливать участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны в Гомельской области, проведена тренировка подразделений радиоэлектронной борьбы. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий в районах, приближенных к государственной границе Украины.

С целью поддержания напряженности на границе и недопущения перебрасывания резервов наших войск на опасные направления противник держит подразделения из состава 90 танковой дивизии Центрального военного округа возле украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области. Не исключается активизация обстрелов из района по территории Сумской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка Черноморского флота России продолжает изолировать район ведения боевых действий, ведет разведку и огневую поддержку на приморском направлении. Не исключается возможность привлечения этих кораблей к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

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