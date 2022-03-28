Трьох учасників переговорів України та Росії могли отруїти хімічною зброєю – Bellingcat

Однією із жертв став російський олігарх Роман Абрамович

В учасників переговорів виявили симптоми отруєння / Фото: Колаж: Сьогодні

У трьох людей, які були присутні на мирних переговорах між Україною та Росією вночі проти 4 березня, були виявлені симптоми отруєння, характерні для випадків застосування хімічної зброї, повідомляє розслідувальна група Bellingcat.

Однією із жертв, за інформацією Bellingcat, став російський підприємець Роман Абрамович.

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"Абрамович разом з іншим російським підприємцем брав участь у переговорах разом з народним депутатом України Рустемом Умеровим. Переговорний раунд у другій половині дня 3 березня пройшов на території України і тривав приблизно до 22:00. Пізніше тієї ж ночі троє членів переговорної групи пішли далі в квартиру в Києві і відчули перші симптоми, включно із запаленням очей і шкіри і пронизливим болем в очах. Симптоми не вщухали до ранку. Наступного дня група переговорників виїхала з Києва до Львова дорогою до Польщі, а потім до Стамбула для продовження неформальних переговорів із російською стороною", – йдеться у повідомленні.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Розслідувачі Bellingcat попросили фахівців із хімічної зброї допомогти провести експертизу. Експерти дійшли висновку, що симптоми, найімовірніше, є результатом отруєння невстановленою хімічною зброєю. Інша, менш ймовірна гіпотеза – використання мікрохвильового випромінювання. Симптоми поступово минули протягом наступного тижня.

Троє чоловіків, у яких спостерігалися симптоми, вживали лише шоколад та воду за кілька годин до нездужання. Четверта людина, яка також вживала їх, не мала симптомів.

Новий раунд переговорів – 29 березня

Наступний раунд переговорів України та Росії стартує у вівторок, 29 березня, у Туреччині.

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Подробиці розповів глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія.

Спочатку російська сторона говорила мовою ультиматумів, тепер розмова більш конструктивна. Українська делегація озвучила принципові позиції, про які не раз говорив президент Володимир Зеленський.