Трьох учасників переговорів України та Росії могли отруїти хімічною зброєю – Bellingcat

У трьох людей, які були присутні на мирних переговорах між Україною та Росією вночі проти 4 березня, були виявлені симптоми отруєння, характерні для випадків застосування хімічної зброї, повідомляє розслідувальна група Bellingcat.

Однією із жертв, за інформацією Bellingcat, став російський підприємець Роман Абрамович.

