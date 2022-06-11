У окупантів захлинається наступ на Сєвєродонецьк, Попасну та Миколаївку – Генштаб ЗСУ

Противник продовжує кидати в бій дедалі нові резерви

Відбито десятки атак противника / Колаж "Сьогодні"

На 108 добу героїчного протистояння Української нації підлому російському військовому вторгненню відбиті атаки на Сєвєродонецьк, Вырнопілля, Попасну, Миколаївку та низку інших населених пунктів. Противнику доводиться займатися посиленням угруповання уведенням в операцію підрозділів резерву.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Донбас

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки. Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєвєродонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського.

У районі Попасної наші захисники успішно зупинили супротивника. Окупантам довелося відійти.

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У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції.

Крім того, з метою виявлення слабких місць в обороні та виявлення системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. В результаті противник із втратами відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.

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Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії продовжуються. У напрямку Миколаївки наступ супротивника захлинувся – окупанти змушені були відійти після влучного влучення наших воїнів.

Інші напрямки

На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Крім того, російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій сил оборони здійснює вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдав авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.

На Слов'янському напрямі супротивник здійснював систематичні артилерійські обстріли.

Українські воїни успішно відбили ворожий штурм у районах Бражківки, Долини та Вернопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитися у Богородичному, бойові дії продовжуються. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополіного. На Бессарабському напрямі істотних змін немає.

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